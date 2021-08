Afganistane tarnavęs karininkas: negalima pasitikėti niekuo, ką sako Talibanas

„Pasakysiu, prasklaidydamas ne visai teisingą požiūrį: kariuomenė, ypač specialių operacijų pajėgos, Afganistane nenuvyko įvesti demokratijos ar atstatyti kažkokių socialinių-kultūrinių ar ekonominių ryšių. Mes turėjome labai aiškią užduotį – sulaikyti arba neutralizuoti teroristus“, – sakė A. Navys.

„Sakyčiau, kad mes padarėme labai gerą darbą, ne tik Lietuvai tai buvo labai naudinga, mes tapome NATO nariais, prisidėjome prie įstojimo, bet taip pat prisidėjome prie tų procesų, kurie iš tiesų ir dabar svarbūs Afganistano žmonėms. Labai liūdna, kad ginkluotas talibų režimas įvykdė karinį perversmą ir, matyt, taikys tam tikras represijas, bet aš tikiu, kad tie žmonės, kurie matė tuos 20 metų, kaip gali būti, net jeigu ir pabėgs iš savo šalies, ilgainiui atstatys tai, kas buvo“, – vylėsi buvęs karininkas.

Kaip sakė A. Navys, jis, būdamas Afganistane, galvojo apie tai, kas bus, jei talibai laimės: „Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad aš negalvojau apie tai. Tiesą pasakius, daug požymių rodė, kad labai tikėtina, kad vienokiu ar kitokiu būdu įvyks tai, kas dabar įvyko. Vis dėlto mes turime suprasti, kad Afganistanas yra labai sudėtinga valstybė. Valstybė, kuri iš esmės per daug metų taip ir nesugebėjo sukurti valstybingumo branduolio. Ten yra skirtingos tautybės, skirtingos kultūros, skirtingos tradicijos. Vienijanti, pagrindinė jėga, kuri dabar yra – religija, islamas. Labai gaila, kad Talibanas, kuris reprezentuoja arba kuris yra tokios labai kraštutinės islamo pakraipos išpildytojas, ginkluotu būdu vėl atėjo ir nuvertė valdžią. Aš girdžiu ir iš esmės suprantu, kad humaniškumo prasme tai, kas dabar vyksta, yra labai negerai ir nuvilia. Iš kitos pusės, aš tikiu, kad tie 20 metų nepraėjo veltui“.

Scanpix nuotr.

Ką Talibanas išmoko, tai apgaudinėti tą dalį savo šventojo rašto Korano, kuri sako, kad negalima meluoti.

„Šiek tiek neramina ir kai kurių demokratinių valstybių požiūris į teroristus. Mes turime suprasti, kad Talibanas neatėjo demokratiniu būdu. Talibanas atėjo įvykdęs kruviną perversmą. Tai yra teroristinis režimas. Pagrindinė taisyklė sako, kad negalima pasitikėti niekuo, ką sako Talibanas, ką sako teroristai. Ką Talibanas išmoko, tai apgaudinėti tą dalį savo šventojo rašto Korano, kuri sako, kad negalima meluoti. Labai tikiuosi, kad jie laikysis savo šventojo rašto priesakų, bet, kaip rodo visi pavyzdžiai, dažnai tai yra tik kalbos. Veiksmai rodo ką kita“, – teigė jis.

Yra pranešimų, kad Talibanas perėmė dalį NATO ginkluotės, tačiau, anot A. Navio, jie greičiausiai ja dar nemoka naudotis: „Jeigu mes kalbame apie sudėtingą techniką, sraigtasparnį, sudėtingesnius artilerijos vienetus, be abejo, tam reikalingas labai specifinis, labai sudėtingas paruošimas. Vien kalbant apie pilotus, mes suprantame, kad bet kas negali valdyti sraigtasparnio. Be abejo, jie perėmė šitą visą įrangą ir bandys kažkiek prisitaikyti, bandys gauti tuos apmokymus galbūt iš savo rėmėjų. Bet iš tiesų, pažangią techniką naudoti yra pakankamai sudėtinga. Dėl to aš mažiausiai nerimaučiau. Daugiau reikėtų nerimauti, kaip jie panaudos turimas paprastas priemones, ginklus. Kaip matome, jie jau pradeda naudoti juos prieš taikius demonstrantus“.

Scanpix nuotr.

„Sunkieji ginklai, sunkioji ginkluotė, technika, be abejo, yra labai specifinė, turinti žymiai platesnį panaudojimo spektrą. Aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip jie greitu laiku sugebėtų ją panaudoti be kitų pagalbos“, – pridūrė.

„JAV turi susitarimą su Talibanu, jį pasirašė praeitų metų balandžio mėnesį. Tam tikros raudonos linijos ten yra įdėtos. Viena iš jų – leisti taikiai pasitraukti civiliams gyventojams, jeigu jie nori. Taip pat sudaryti sąlygas pasitraukti amerikiečių ir koalicijos pajėgoms iki šių metų rugpjūčio 31 d. Aš optimistiškiau spėčiau, kad iki 31 d. didesnio chaoso ar didesnių kraujo praliejimų pačiame Kabulo oro uoste pats Talibanas bandys išvengti“, – kalbėjo buvęs karininkas.

Jis aptarė ir Afganistane užstrigusius su Lietuvos karininkais bendradarbiavusius vertėjus – jiems gali grėsti didelis pavojus: „Deja, čia neturiu kažkokių linksmesnių naujienų. Iš tiesų, bent praeitis rodo, kad talibai siekė ir sieks su tokiais žmonėmis susidoroti“.