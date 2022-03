Karas: okupantai keičia pozicijas, Kyjivas – Rusijos sprogmenimis užteršta beveik pusė Ukrainos

Bombarduojama Irpinė

Netoli Kyjivo esanti Irpinė, pasak jos mero Oleksandro Markušyno, yra nuolat apšaudomas, teigiama BBC.

„Čia nesaugu. Daug žmonių žuvo nuo minų, nuo artilerijos ugnies, daug žmonių buvo nukauta“, – sakė jis.

Pasak mero, Rusijos kariai šaudė į moteris, o paskui jas suvažinėjo tankais.

BBC pranešė, kad pirmadienį Ukrainos pajėgos perėmė miesto kontrolę, o prieš jį atimant mieste žuvo apie 200–300 civilių.

Scanpix nuotr.

Rublis grįžta į prieškarinį lygį

BBC pranešė, kad Rusijos rublis grįžta į prieškarinį lygį.

Nors iš pradžių smarkiai krito dėl pasaulinių sankcijų, kursas esą atsistatė maždaug iki prieškarinio lygio.

Trečiadienį pranešta, kad rublio kursas siekė 85 už JAV dolerį – sankcijų pradžioje buvo nukritęs iki 150 rublių už dolerį. Taip nutiko dėl Rusijos taikomų finansinių priemonių – palūkanos buvo padidintos iki 20 proc.

Scanpix nuotr.

Rusijos kariai persigrupuoja

Kol kas konkrečiausiai apibūdindamas Rusijos pajėgų atsitraukimą nuo Kyjivo, Pentagonas trečiadienį pareiškė, kad mažiau nei 20 proc. Ukrainos sostinės apylinkėse esančio Rusijos kontingento pradeda keisti pozicijas.

Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis) nenurodė konkretaus karių skaičiaus. Jis sakė, kad tos pajėgos, kurios pradėjo judėti nuo Kyjivo, buvo dislokuotos netoli Hostomelio oro uosto į šiaurės vakarus nuo sostinės.

Pasak J. Kirby, Maskva veikiausiai atitraukia karius iš Kyjivo, kad papildytų jų atsargas ir pergrupuotų juos taip, kad galėtų panaudoti kitose Ukrainos vietose, o ne siųstų juos atgal į Rusiją.

Anksčiau šią savaitę Maskvos pareigūnai pareiškė, kad po „prasmingos“ pažangos taikos derybose Stambule „radikaliai“ sumažins savo karinius veiksmus šiaurinėje Ukrainoje, aplink Kyjivą ir Černihivą. Tačiau Ukrainos ir JAV pareigūnai skeptiškai vertina tokius Rusijos pareiškimus.

V. Putino patarėjai bijo sakyti jam tiesą apie Ukrainą

Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjai bijo pasakyti jam tiesą apie „žlugusią“ jo Ukrainos karo strategiją, ketvirtadienį pareiškė Didžiosios Britanijos aukščiausios komunikacijos šnipinėjimo agentūros vadovas.

Ir nors V. Putino patarėjai bijo pasakyti jam tiesą, režimui turi būti visiškai aišku, kas vyksta ir koks yra šių klaidingų sprendimų mastas.

V. Putinas „labai neteisingai įvertino“ invaziją, teigia Didžiosios Britanijos žvalgybos agentūros GCHQ direktorius Jeremy Flemingas. Tai sakoma jo kalboje, iš anksto parengtoje Australijos nacionaliniam universitetui Kanberoje. Jo pastabos pakartoja JAV žvalgybos duomenis, kuriuos prieš dieną paskelbė Baltieji rūmai, rodančius, kad V. Putino patarėjai „dezinformuoja“ jį apie Rusijos operacijos eigą.

Vakarų žvalgybos šaltiniai aktyviai aptaria Rusijos nesėkmes kare ir pabrėžia susiskaldymą V. Putino vidiniame rate. J. Flemingas sakė, kad V. Putinas neįvertino Ukrainos pasipriešinimo, stiprios tarptautinės koalicijos prieš jį ir ekonominių sankcijų poveikio. Rusijos lyderis taip pat pervertino savo kariuomenės galimybes užsitikrinti greitą pergalę. „Matėme, kad Rusijos kariai, kuriems trūksta ginklų ir moralės, atsisako vykdyti įsakymus, sabotuoja savo pačių įrangą ir net netyčia numušė savo lėktuvą“, – sakė J. Flemingas.

„Ir nors V. Putino patarėjai bijo pasakyti jam tiesą, režimui turi būti visiškai aišku, kas vyksta ir koks yra šių klaidingų sprendimų mastas“. Šios savaitės viešas Rusijos pareiškimas, kad ji „radikaliai“ sumažins kovines operacijas aplink sostinę Kyjivą ir šiaurinį Černihivo miestą, „galbūt rodo, kad jie buvo priversti rimtai permąstyti“, sakė J. Flemingas.

Jis perspėjo, kad kibernetinės atakos iš Rusijos tebėra grėsmė. Nors kai kurie žmonės buvo nustebę, kad Maskva nepradėjo katastrofiškos kibernetinės atakos, J. Flemingas teigė, jog „niekada nelaikėme“ tokio puolimo svarbiausia Rusijos invazijos dalimi. Vis dėlto Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnybos atskleidė „nuolatinį Rusijos ketinimą sužlugdyti Ukrainos vyriausybę ir karines sistemas“, sakė jis. „Mes tikrai matome požymius, kad Rusijos kibernetiniai veikėjai ieško taikinių šalyse, kurios prieštarauja jų veiksmams“.

Scanpix nuotr.

Mūšio lauke Ukrainoje Maskva naudoja samdinius ir užsienio kovotojus savo pajėgoms paremti, sakė J. Flemingas. Tarp jų yra ir grupė „Wagner“, „įgijusi pagreitį“ nuo 2014 m., kai Rusija aneksavo Krymą. „Grupė veikia kaip šešėlinė Rusijos kariuomenės atšaka, dalyvaudama rizikingesnėse operacijose“, – sakė jis.

J. Flemingas pažymėjo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas atsisakė pasmerkti invaziją, teikdamas Rusijai diplomatinę ir ekonominę paramą. „Nusitaikiusi atsiimti Taivaną Kinija nenori daryti nieko, kas galėtų suvaržyti jos galimybes ateityje tai padaryti“, – sakė jis ir prognozavo, kad Kinijos ir Rusijos santykiai gali pablogėti, kai tik Kinijos kariuomenė ir ekonomika taps galingesnės.

Rusų pajėgos pradėjo atsitraukimą iš Černobylio

Rusijos pajėgos pradėjo trauktis iš neveikiančios Černobylio atominės elektrinės teritorijos, trečiadienį pranešė vienas JAV gynybos pareigūnas, praėjus dienai po to, kai Maskva pareiškė, kad sumažins savo karinius veiksmus aplink du svarbius Ukrainos miestus.

Rusijos pajėgos vasario 24-ąją – pačią pirmąją savo invazijos į Ukrainą dieną – užėmė nebeveikiančios Černobylio branduolinės jėgainės kompleksą. Jame tebėra saugomos radioaktyvios atliekos.

„Černobylis yra sritis, kurioje jie pradeda pergrupuoti kai kurias savo pajėgas; jos palieka Černobylio kompleksą ir persikelia į Baltarusiją“, – sakė JAV pareigūnas.

„Manome, kad jie išvyksta, bet negaliu pasakyti, kad jie visi išvyko“, – pridūrė jis.

Kovo 4 dieną Rusijos pajėgos taip pat apšaudė ir užėmė didžiausią Europoje Zaporižios atominę jėgainę. Jos apšaudymo metu teritorijoje prasidėjo gaisras, kuris sukėlė nerimą Europoje dėl galimos branduolinės katastrofos.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) trečiadienį apsilankė vienoje pietų Ukrainoje esančioje branduolinėje jėgainėje. Tai pirmasis jo vizitas šalyje nuo Rusijos invazijos pradžios.

R. Grossi ne kartą perspėjo dėl šio karo keliamų pavojų didelį branduolinį tinklą turinčioje šalyje.

Ukraina turi 15 branduolinių reaktorių keturiose veikiančiose jėgainėse, o taip pat dideles branduolinių atliekų sankaupas, kurių yra ir po branduolinės katastrofos 1986 metais uždarytoje Černobylio branduolinėje elektrinėje.

Ukraina ir Vakarų galybės reiškė abejones dėl Rusijos pažado sumažinti kovos veiksmų intensyvumą prie Kyjivo ir Černihivo, antradienį išsakyto per tiesiogines derybas Stambule.

V. Zelenskis atmeta Rusijos pažadus deeskaluoti padėtį Kyjivo ir Černihivo prieigose

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį atmetė Rusijos pažadus sumažinti karinę veiklą aplink Kyjivą ir šiaurinį Černihivo miestą, ir pareiškė, kad jo kariuomenė ruošiasi tolesnėms kovoms rytuose.

„Netikime niekuo, nė viena gražia fraze“, – vaizdo kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad Rusijos kariai persigrupuoja, kad galėtų smogti rytiniam Donbaso regionui.

„Mes nieko neatiduosime. Kovosime už kiekvieną savo teritorijos metrą“, – pridūrė jis.

Rusų gynybos viceministras Aleksandras Fominas po naujo antradienį Stambule vykusio derybų raundo žadėjo, kad Rusija „radikaliai, keleriopai sumažins karinę veiklą“ aplink Kyjivą ir šiaurinį Černihivo miestą.

Tačiau puolimas naktį į trečiadienį nesiliovė.

Vienas JAV gynybos pareigūnas trečiadienį pranešė, jog Rusijos pajėgos pradėjo trauktis iš neveikiančios Černobylio atominės elektrinės teritorijos, esančios į šiaurę nuo Kyjivo.

„Manome, kad jie išvyksta, bet negaliu pasakyti, kad jie visi išvyko“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs pareigūnas.

Savo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad bet koks Rusijos pajėgų atsitraukimas yra „mūsų gynėjų darbo rezultatas“.

Pasak V. Zelenskio, Ukraina, kaip pasaulinės kovos už laisvę centras, turi teisę reikalauti iš tarptautinės bendruomenės ginklų, įskaitant tankus, lėktuvus, artilerijos sistemas.

„Laisvė turi būti apginkluota ne prasčiau nei tironija“, – pabrėžė prezidentas.

Be to, Rusijos gynybos ministerija ketvirtadienį paskelbė vietines paliaubas, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus iš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio, kuris jau kelias savaites yra apsiaustas, be vandens, maisto ir elektros energijos.

Taikos derybos penktadienį bus tęsiamos internetu

Ukrainos ir Rusijos taikos derybos penktadienį bus tęsiamos internetu, vėlai trečiadienį per „Telegram“ sakė Ukrainos delegacijos vadovas Davidas Arachamija.

Per pastarąsias derybas Turkijoje Ukraina dar kartą pasiūlė dviem prezidentams susitikti, pridūrė D. Arachamija. Rusijos delegacija atsakė, kad suderintas susitarimo projektas yra būtina bet kokio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo sąlyga. Ukraina tvirtina, kad toks susitikimas negali vykti Rusijoje ar Baltarusijoje.

D. Arachamija gyrė Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus dalyvavimą antradienį Stambule vykusiame pastarajame taikos derybų rate. D. Abramovičius atliko teigiamą vaidmenį, sakė D. Arachamija, pasak Ukrainos žiniasklaidos pranešimų, pasiūlydamas „neoficialų komunikacijos kanalą“, leidžiantį diskutuoti įprasta, o ne diplomatine kalba.

Oligarchas siekia išlikti neutralus, aiškino D. Arachamija. „Nors mes jo nelaikome neutralia šalimi. Tačiau galime pasakyti, kad jis tikrai neutralesnis nei oficialioji derybų pusė.“

ERPB : šiemet karas sugriaus Rusijos ir Ukrainos ekonomiką

Rusijos ekonomika šiais metais susitrauks 10 proc., o Ukrainos bendrasis vidaus produktas (BVP) – net 20 proc., nes karas tarp dviejų šalių sukelia „didžiausią tiekimo šoką“ per 50 metų, ketvirtadienį prognozavo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

Prieš Rusijai vasario 24 d. įsiveržiant į provakarietišką kaimynę Londone įsikūręs ERPB prognozavo, kad Ukrainos BVP šiemet augs 3,5 proc., o Rusijos ekonomika – trimis procentais.

ERPB teigia esanti pirmoji tarptautinė finansų institucija, atnaujinusi augimo prognozes nuo karo Ukrainoje pradžios praėjusį mėnesį. Naujausiose prognozėse „manoma, kad paliaubos bus sudarytos per porą mėnesių, o tada netrukus prasidės didelės Ukrainos atstatymo pastangos“, sakoma pranešime.

Pagal tokį scenarijų Ukrainos BVP kitais metais turėtų atsigauti 23 proc., o sankcijų paveiktai Rusijai numatomas nulinis augimas.

ERPB buvo įkurtas 1991 m., siekiant padėti buvusio sovietinio bloko šalims pereiti prie laisvosios rinkos ekonomikos, tačiau nuo to laiko išplėtė savo aprėptį, įskaitant Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalis. Bankas prognozuoja, kad jo investicijų zona, neįskaitant Baltarusijos ir Rusijos, šiemet augs 1,7 proc., anksčiau lapkritį prognozuotas 4,2 proc. augimas. Tikimasi, kad 2023 m. augimas padidės iki penkių procentų.

Prognozės susijusios su labai dideliu neapibrėžtumu, ypač kalbant apie tokias neigiamas rizikas, jei karo veiksmai paaštrėtų arba būtų apribotas dujų ar kitų prekių eksportas iš Rusijos.

„Prognozės susijusios su labai dideliu neapibrėžtumu, ypač kalbant apie tokias neigiamas rizikas, jei karo veiksmai paaštrėtų arba būtų apribotas dujų ar kitų prekių eksportas iš Rusijos“, – perspėjo bankas ir pridūrė, kad pasaulio ekonomika susiduria su „didžiausiu bent jau nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios tiekimo šoku“.

„Bankas prognozuoja, kad išaugusios prekių, tokių kaip maistas, nafta, dujos ir metalai, kainos turės didelį poveikį ekonomikai, ypač mažesnes pajamas gaunančiose šalyse. „Rusija ir Ukraina tiekia neproporcingai didelę prekių dalį, įskaitant kviečius, kukurūzus, trąšas, titaną ir nikelį“, – pabrėžia skolintojas.

Kyjivas pranešė, kad Rusijos sprogmenimis užteršta beveik pusė Ukrainos

Beveik pusė Ukrainos teritorijos užteršta sprogmenimis dėl Rusijos karo prieš kaimynę, trečiadienį sakė aukštas Kyjevo pareigūnas, pranešė vietos žiniasklaida.

Vidaus reikalų viceministras Jevgenas Jeninas sakė, kad maždaug 300 tūkst. kvadratinių metrų Ukrainos teritorijos „užteršta“ sprogstamaisiais įtaisais, tai – Rusijos agresijos padarinys, pranešė „Interfax“ naujienų agentūros Ukrainoje reporteris. Patikrinti šių duomenų kol kas neįmanoma.

J. Jeninas pridūrė, kad nuo karo pradžios vasario 24 d. Ukrainos specialistai išminavo 300 sprogstamųjų įtaisų, taip pat vieną aviacinę bombą. Jie taip pat išvalė 14 hektarų teritorijos.