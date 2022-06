Karas: raketomis apšaudoma Odesos sritis, yra sužeistų

Apie tai pranešė operatyvinė komanda „Pivden“.

Patekus į vienos iš regiono gyvenviečių gyvenamąjį rajoną, apytiksliai 500 kv. m plote buvo sugriauti keli gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Smūgio vietoje kilo gaisras.

Pirminiais duomenimis, sužeisti šeši žmonės, tarp jų vienas vaikas.

ISW: įsibrovėliai Ukrainos pozicijų apšaudymą sustiprino 2,5 karto

Birželio 26 dieną pietų kryptimi Rusijos kariai tęsė gynybines operacijas ir atakavo Ukrainos pozicijas. Tai pranešė Karo studijų institutas (ISW), skelbia UNIAN.

Kaip rašoma suvestinėje, OK „South“ nurodė, kad Rusijos pajėgos apšaudymo intensyvumą padidino 150 proc.

Rusijos kariuomenė pradėjo artilerijos ir raketų atakas visame pietiniame fronte įvairiuose Zaporižios, Chersono, Nikolajevo ir Dnipropetrovsko regionų regionuose.

Ukrainos generalinis štabas ir operatyvinė vadovybė pietuose nurodė, kad Rusijos pajėgos siekia neleisti Ukrainos pajėgoms persigrupuoti išilgai pietinių fronto linijų.

Rusijos kariuomenė dar kartą nesėkmingai bandė atgauti savo prarastas pozicijas Potiomkine, Chersono srities šiaurės vakaruose.

Siekdami atremti pastarojo meto Ukrainos kontratakas, rusų kariai sustiprina Ukrainos pozicijų artilerijos apšaudymą, ypač prie Chersono ir Mykolajivo regionų sienos vakariniame Inguletso upės krante.

Okupantai toliau stiprina savo karinį buvimą „Gyvačių“ saloje prie Odesos regiono krantų, siekdami išplėsti savo kontrolę pietvakarinėje Juodosios jūros dalyje.

ISW: V. Putinas paskyrė naują asmenį, atsakingą už karą Ukrainoje

Rusijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo karinio-politinio direktorato vadovas generolas pulkininkas Genadijus Židko vadovauja vadinamajai „specialiajai operacijai“ Ukrainoje, praneša UNIAN.

Tai pranešė Karo studijų institutas (ISW).

Be to, ISW teigė, kad Kremlius ir toliau manipuliuoja Rusijos įstatymais, siekdamas vykdyti „slaptą mobilizaciją“ ir tęsti karą Ukrainoje be visiškos mobilizacijos.

Rusijos Valstybės Dūma birželio 28 d. paskelbė apie planus svarstyti karo prievolės įstatymo pataisą, kuri leistų jaunuoliams karines sutartis siūlyti iškart sulaukus pilnametystės arba baigus vidurinę mokyklą, taip apeinant šauktinių poreikį. dalyvauti kariniuose mokymuose.