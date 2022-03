Karą Ukrainoje stebintys ekspertai paaiškino, kodėl Rusijos kariai vykdo atakas visomis kryptimis

Pasak jų, ukrainiečiai ir toliau sunkiai kaunasi – daužo neatsargiai susikaupusią Rusijos kariuomenės artileriją (Balaklija) ir atmušinėja priešo atakas Derhachyje, Charkive, priemiestyje šiaurės vakaruose – Brovaryje Kyjivo priemestyje šiaurės rytuose – Sumiuose.

„Susidaro įspūdis, kad, kalbėdami apie kontrpuolimą, žmonės nelabai supranta šio termino esmės. Kuo skiriasi kontrataka nuo kontrpuolimo? Kontrataka sprendžiamos taktinės užduotys vietoje su tomis pajėgomis, kurios yra vietoje. Kontrpuolimas skirtas tam skirtomis pajėgomis, pavyzdžiui, mobiliu rezervu, būtų pasiekti operaciniai laimėjimai“, – aiškino ekspertai.

„Locked N’ Loaded“ teigimu, tai yra gerokai sudėtingesnė operacija nei kontrataka, nes: siekiama ne lokalios sėkmės, o perlaužti operacijos eigą. Kitaip sakant, kontrpuolimas turi turėti aiškų tikslą ir aiškų efektą, ką pasiekę tikslą norime gauti. Kontrataka gali būti ir gana spontaniška, pamačius priešo silpnumą. Pavyzdžiui, vykstant pajėgų rotacijai siekiame čia ir dabar susikurti persvarą. Kontrpuolimo atveju turi būti gerai apgalvota, iki kur mes galime eiti, ką užėmę gausime, kokie galimi priešo veiksmai. Tai – rimtas analitinis darbas. Tam reikalingos gausesnės, pailsėjusios ir gerą sąveiką turinčios pajėgos, bei ugnies persvara kontrpuolimo ruože – pageidaujant esant dominavimui ore.

Reikalinga labai gera žvalgybinė informacija ne tik apie priešo pajėgas priešakinėje linijoje – to pakanka kontratakai, tačiau ir į priešo gynybos gilumą.

„Pajėgos iš oro neatsiranda, tad jas reikės perdislokuoti, kaupti, aprūpinti. To jokiu būdu negali pamatyti priešo žvalgyba, nes tada kontrpuolimas pasmerktas žlugti. Reikalinga labai gera žvalgybinė informacija ne tik apie priešo pajėgas priešakinėje linijoje – to pakanka kontratakai, tačiau ir į priešo gynybos gilumą. Nes pralaužus priešakinę liniją mes galime įsiremti į tvirtą priešo gynybą su jo parengtu mobiliu rezervu. Tokiu atveju mūsų kontrpuolimas žlugs. Kontrpuolimui reikalinga labai gera sparnų ir komunikacinių linijų apsauga. Tai, palyginus, – ne tiek svarbu kontratakai dėl nedidelio puolimo gylio. Kad ir koks kietas bus mūsų smūgiuojantis kumštis, jei jis nebus apsaugotas, priešas jį apsups ir sunaikins dalimis“, – detalizavo pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro atstovai.

Kontrpuolimui reikalingos papildomos šviežios pajėgos. Jei kontrpuolimas yra didelis ir numatoma pasiekti tikslų keliais etapais, pavyzdžiui, užimti eilę miestų, reikalingos pajėgos gilumoje, kurios išvystys kontrpuolimą. Tai yra, kai pajėgos išseks, kad perimtų estafetę ir pultų toliau. Jei kontrpuolimo tikslas susideda iš vieno etapo – užimti vieną miestą, tai bus reikalingos papildomos šviežios pajėgos, kurios įsitvirtins ir leis išsekusioms kontrpuolime dalyvavusioms pajėgoms pasilsėti, persigrupuoti. Kontratakos atveju operuojama tomis pačiomis pajėgomis, kadangi laimėjimai yra lokalūs. Pavyzdžiui, išlyginta fronto linija, užimtas miestelis šalia miesto.

„Jei norite suprasti, kaip nereikia vykdyti kontrpuolimų – prisiminkite Raudonosios armijos operacijas 1941 m. vasarą. Kad būtų aiškiau, pavyzdys: Charkivo gynybos vadas nusprendžia atblokšti prie Chuhuivo esančias Rusijos kariuomenės pajėgas. Jis tai daro savo pajėgomis, siekdamas palengvinti miesto gynybą. Tai įvykdo sėkmingai ir įsitvirtina užimtame ruože. Jis supranta, kad dėl ribotų resursų negali plėsti sėkmės, nes tokiu atveju jis rizikuoja ištempti savo ginamą ruožą tiek, kad nebeturės kuo jo ginti. O tokiu atveju jau priešas turės daugiau galimybių rasti jo silpną vietą ir ne tik atkirsti Chuhuivą, bet ir iš pietryčių įsiveržti į miestą. Todėl jis apsiriboja kontrataka, nevysto kontrpuolimo. Jis neturi pajėgų ir negali sunaikinti aplink Charkivą esančių Rusijos kariuomenės pajėgų ar išspręsti Iziumo klausimo, nes turi per mažai resursų ir įgaliojimų. Todėl daro, ką gali padaryti. Kontrpuolimu sprendžiamos operacinės ar net strateginės užduotys. Tad Ukrainos atveju, jų tikslu galėtų būti Kyjivo, Charkivo, Chersono ar Mariupolio deblokavimas/išlaisvinimas. Ar dabartinėmis sąlygomis tai lengva padaryti? Vargu. Nors yra sąlyginė pauzė, tačiau ukrainiečiai negali būti ramūs ir laisvai kažkam rengtis. Tai ir yra priežastis, kodėl Rusijos federacijos pajėgos, atrodo, bukai bando pralaužti galva sieną. Tai yra, vykdo tas keistas atakas visose kryptyse. Jų tikslas – neleisti ukrainiečiams atlaisvinti pajėgų gynybos gilumoje ir imti jas koncentruoti kažkurioje vienoje kryptyje“, – pastebėjo ekspertai.

Pasak jų, tai nereiškia, kad kontrpuolimas neįmanomas. Tačiau tam turi pribręsti sąlygos. „Ukraina tikrai turi laisvų pajėgų, tačiau klaidos kaina per didelė, kad būtų priimti neatsargūs sprendimai. Rusijos Federacija gali sau leisti netekti trijų BTG. Ar Ukraina gali sau leisti netekti, pavyzdžiui, tankų brigados dėl to, kad neapgalvotai ją mestų į kontrpuolimą? Turbūt ne. Tad nekelkime per didelių lūkesčių ukrainiečiams. Jie puikiai žino, ką daro“, – akcentavo pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro atstovai.