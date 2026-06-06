 Juodojoje jūroje po išpuolio nuskendo Turkijos žvejybos laivas, yra žuvusiųjų

Juodojoje jūroje po išpuolio nuskendo Turkijos žvejybos laivas, yra žuvusiųjų

2026-06-06 09:57
BNS inf.

Juodojoje jūroje į vakarus nuo Rusijos okupuoto Krymo pusiasalio penktadienį buvo užpultas ir nuskendo Turkijos žvejybos laivas, per incidentą vienas žmogus žuvo ir keturi buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

<span>Juodojoje jūroje po išpuolio nuskendo Turkijos žvejybos laivas, yra žuvusiųjų</span>
Juodojoje jūroje po išpuolio nuskendo Turkijos žvejybos laivas, yra žuvusiųjų / Maxim Churusov / ZUMAPRESS.com nuotr.

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Pakrančių apsaugos tarnyba išplatintame pranešime nurodė, kad netoli Sevastopolio krantų buvo užpultas ir nuskendo su Turkijos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas „DURU 67“.

Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išpuolio aplinkybes ir nenurodė atsakingų asmenų.

Netoliese buvęs kitas žvejybos laivas evakavo penkis sužeistus žvejus iš skęstančio laivo ir pasuko link Inebolu rajono Turkijos šiauriniame Juodosios jūros regione, pranešė pakrančių apsauga.

„Deja, vienas iš sužeistų žvejų, kurio būklė buvo kritinė, evakuacijos metu mirė“, – priduriama pranešime.

Gegužės pabaigoje Turkija įspėjo dėl „nekontroliuojamo eskalavimo“ Juodosios jūros regione po to, kai dronas atakavo Turkijos krovininį laivą.

Ukrainos karinis jūrų laivynas teigė, kad laivą atakavo Rusijos dronas.

Šiame straipsnyje:
Juodoji jūra
turkija
Žvejybos laivas
žuvo žmonės
išpuolis

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Komentarai

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Komentarai

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Vatinukas
Kažkaip nerašo mūsų Budriukas notos Rusijai....blogai...
2
0
Po kieno
Ispuolio laisvoji lenzberginiu ziniaklaida neskelbia
2
-1
Vatnyks
Vatos vandenyse žvejojo? Rinko info natosai?
0
-1
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