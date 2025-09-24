Per Jemeno drono ataką Izraelio kurortiniame mieste sužeisti 5 žmonės

Gelbėtojai pranešė apie penkis sužeistuosius, įskaitant du – sunkios būklės.
Kariuomenės pranešime sakoma, kad dronas „nukrito Elato vietovėje“ Raudonosios jūros pakrantėje, oro gynybai nesugebėjus jo perimti.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad gelbėtojai suteikė pagalbą penkiems nukentėjusiesiems, kurie buvo sužaloti skeveldrų.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše, kurio naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, matyti prieš sudužimą virš kurortinio miesto skriejantis dronas.
