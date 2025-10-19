JAV teigia turinčios „patikimų pranešimų“, kad „Hamas“ planuoja išpuolį prieš civilius Gazos Ruože

Vašingtonas perspėjo, kad tai būtų paliaubų pažeidimas.
„Šis suplanuotas išpuolis prieš palestiniečių civilius būtų tiesioginis ir sunkus paliaubų susitarimo pažeidimas ir pakenktų reikšmingai pažangai, pasiektai tarpininkavimo pastangomis“, – sakoma Valstybės departamento pranešime.
„Jei „Hamas“ įvykdys šį išpuolį, bus imtasi priemonių Gazos Ruožo gyventojams apsaugoti ir paliaubų vientisumui išsaugoti“, – priduriama jame.
Pareiškime nebuvo išsamiai paaiškinta, ką šios priemonės reikštų, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šią savaitę įspėjo „Hamas“ dėl civilių gyventojų žudymo.
„Jei „Hamas“ ir toliau žudys žmones Gazos (Ruože), o to nebuvo susitarime, mes neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik eiti ir nužudyti juos“, – sakė D. Trumpas įraše savo platformoje „Truth Social“.
D. Trumpas nedetalizavo, ką turi omenyje sakydamas „mes“.
Praėjusią savaitę „Hamas“ ir Izraelis susitarė dėl taikos Gazos Ruože plano, pagal kurį Izraelis nutraukė karinį puolimą Gazos Ruože mainais į nuo 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolio šioje palestiniečių teritorijoje vis dar laikomų įkaitų paleidimą.
Pirmasis susitarimo etapas, apimantis gyvų įkaitų paleidimą ir palaikų grąžinimą, vis dar įgyvendinamas.
Vašingtonas teigė informavęs tarpininkus, tarp kurių yra Jungtinės Valstijos, Egiptas, Kataras ir Turkija, apie „neišvengiamą „Hamas“ paliaubų pažeidimą“.
Anksčiau šią savaitę „Hamas“ sustiprino savo kontrolę apgriautuose Gazos Ruožo miestuose, pradėję represijas ir egzekucijas numanomiems kolaborantams.
„Hamas“ savo oficialiame kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti aštuonių įtariamųjų, kurie klūpojo gatvėje užrištomis akimis, egzekucija, pavadindama juos „kolaborantais ir nusikaltėliais“. Vaizdo įrašas greičiausiai buvo nufilmuotas pirmadienio vakarą.
