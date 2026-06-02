Per JAV smūgius tariamiems narkotikų kontrabandos laivams jau žuvo per 200 žmonių

JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, JAV karinės pajėgos rugsėjo pradžioje pradėjo karinę operaciją „Southern Spear“. D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas praktiškai yra kare su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais. Tačiau JAV vyriausybė iki šiol nepateikė vienareikšmiškų įrodymų, kad atakuoti laivai iš tikrųjų susiję su narkotikų prekyba.
Dviejų nužudytų asmenų iš Trinidado ir Tobago šeimos sausį federaliniam teismui Bostone pateikė ieškinį dėl kompensacijos. Pasak JAV stoties NPR, kuri remiasi teismo dokumentais, šie vyrai dirbo kaip žvejai ir ūkininkai Venesueloje. Jie esą buvo pakeliui namo, kai buvo apšaudytas jų laivelis.
JAV vyriausybė tuo tarpu laikosi savo pozicijos. Naujausias smūgis surengtas šeštadienį, kai ginkluotosios pajėgos Ramiojo vandenyno pietuose vėl atakavo spėjamą narkotikų laivą ir nužudė tris žmones. Laivas plaukė žinomu kontrabandos maršrutu ir buvo naudojamas narkotikų prekybai, tinkle „X“ teigė už Lotynų Ameriką atsakinga JAV Pietų vadavietė.
„The Intercept“ duomenimis, tai buvo jau 62-asis oro smūgis nuo rugsėjo. Vien tik paskutinę gegužės savaitę per JAV atakas iš oro žuvo 11 žmonių. Atakos vykdomos labai tiksliai. Per jas žuvo iš viso 205 asmenys, o išgyveno tik 6.
Teisininkai ir žmogaus teisių grupės kritikuoja, kad šios atakos gali būti laikomos žudymu be teismo sprendimo, nes yra nukreiptos prieš civilius, kurie nekelia tiesioginės grėsmės JAV.
Ir JAV kongresmenai – tiek demokratai, tiek respublikonai, kalba apie neteisėtus žudymus.
(be temos)