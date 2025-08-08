JAV siūlo daugiamilijoninį atlygį už Venesuelos prezidento suėmimą

„Maduro naudojasi užsienio teroristinėmis organizacijomis, tokiomis kaip TdA [„Tren de Aragua“], „Sinaloa“ ir „Saulių kartelis“ [Cartel de Soles], kad neštų kruviną smurtą į mūsų šalį“, – vaizdo pranešime sakė JAV generalinė prokurorė Pam Bondi, šią premiją pavadindama „istorine“.
P. Bondi teigimu, iki šiol JAV kovos su narkotikais administracija (DEA) konfiskavo „30 tonų [27 metrines tonas] kokaino, susijusio su N. Maduro ir jo bendrininkais, o beveik 7 tonas, susijusias su pačiu N. Maduro, o tai yra pagrindinė Venesueloje ir Meksikoje įsikūrusių mirtinai pavojingų kartelių pajamų forma“.
„[N. Maduro] yra vienas didžiausių narkotikų prekeivių pasaulyje ir kelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Todėl už jį siūlomą atlygį padvigubinome iki 50 mln. dolerių“, – sakė P. Bondi.
Anot JAV vyriausybės, N. Maduro režimas Venesuelą pavertė narkotikų valstybe, bendradarbiaudamas su Kolumbijos partizanais ir per „Saulių karteliu“ vadinamą organizaciją, kurią, kaip įtariama, sudaro aukšto rango Venesuelos pareigūnai, eksportuodamas narkotikus į Europą ir JAV.
2020 m. Niujorko pietinės apygardos federaliniame kaltinamajame akte N. Maduro buvo pareikšti kaltinimai dėl su narkotikais susijusio terorizmo, sąmokslo importuoti kokainą, kulkosvaidžių ir griaunamųjų įtaisų laikymo bei sąmokslo juos laikyti.
Sausį JAV atlygį už informaciją, padėsiančią suimti N. Maduro, kuris trečiajai šešerių metų prezidento kadencijai buvo prisaikdintas po rinkimų, daugelio tarptautinės bendruomenės narių ir opozicijos atstovų laikomų suklastotais, padidino iki 25 mln. JAV dolerių.
JAV vyriausybė N. Maduro Venesuelos prezidentu nepripažįsta nuo 2019 m.
