JAV pareigūnai konfiskavo didžiausią šalies istorijoje fentanilio kiekį

Per reidą keliose JAV valstijose, be to, būta „istorinio sulaikymo“, susijusio su Sinaloa karteliu. Taip pat konfiskuota kilogramai kitokių kvaišalų – metamfetamino, kokaino ir heroino. Per operaciją, kuriai vadovavo Kovos su narkotikais tarnyba (DEA), sulaikyta 16 Meksikos Sinaloa kartelio narių.

Šeši jų į JAV buvo atvykę neteisėtai. Tarp jų, anot duomenų, buvo ir aukštas kartelio atstovas Alberto Salazaras Amaya, kurį P. Bondi pavadino grupės vadeiva. Jis sučiuptas Saleme Oregino valstijoje – tyrėjai rado grynųjų pinigų, brangių automobilių ir ginklų, tačiau narkotikų pas jį patį neaptikta.

Prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė kovą galingiems nusikaltėlių sindikatams, kurie daugiausiai iš Meksikos narkotikais aprūpina juodąją rinką Jungtinėse Valstijose.

Fentanilis yra labai stiprus nuskausminamasis, greitai sukeliantis didelę priklausomybę. Ši narkotinė medžiaga yra didelė problema JAV.

Konfiskuoto narkotiko žaliava buvo gaminama Kinijoje ir siunčiama į Meksiką, sakė P. Bondi. Iš čia tabletės pateko į JAV paženklintos kaip medikamentas oksikodonas. Pasak generalinė prokurorės, fentanilis yra „masinio naikinimo ginklas“, kuriuo užtvindytos JAV gatvės.