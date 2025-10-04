 JAV pajėgos prie Venesuelos krantų sudavė smūgį dar vienam įtariamam narkotikų kontrabandos laivui

2025-10-04 14:42
BNS inf.

JAV pajėgos prie Venesuelos krantų penktadienį sudavė smūgį įtariamam narkotikų kontrabandos laivui, kuris pareikalavo keturių žmonių gyvybių, pranešė gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).

Pete Hegsethas
Pete Hegsethas / Reuters nuotr.

Po naujausio smūgio, apie kurį P. Hegsethas paskelbė įraše socialiniame tinkle „X“, tokių JAV atakų skaičius išaugo iki mažiausiai keturių; per jas žuvo mažiausiai 21 žmogus.

P. Hegsetho paskelbtame vaizdo įraše matyti laivas, greitai skriejantis per bangas, o vėliau jis paskęsta dūmuose ir liepsnose.

„Keturi laive buvę narkoteroristai vyrai buvo nukauti“, – rašė Pentagono vadovas.

Jis teigė, kad smūgis „buvo įvykdytas tarptautiniuose vandenyse, netoli Venesuelos krantų, laivui gabenant didelius kiekius narkotikų – plaukiant į Ameriką, kad nuodytų mūsų žmones“.

„Šie smūgiai tęsis tol, kol pasibaigs išpuoliai prieš Amerikos žmones!!!!“ – pridūrė jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) savo platformoje „Truth Social“ paskelbė tą patį vaizdo įrašą kaip ir P. Hegsethas, ir teigė, kad „laivui, prikrautam pakankamai narkotikų nužudyti 25–50 TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ, buvo neleista (...) įplaukti į Amerikos teritoriją“.

Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ir kai kurie jo sąjungininkai regione pasmerkė išpuolį.

Tuo metu prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija pranešime Kongresui pareiškė, kad nustatė, jog Jungtinės Valstijos dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su narkotikų karteliais.

Vašingtonas nepaskelbė įrodymų, patvirtinančių jo teiginį, kad jo smūgių taikiniai yra narkotikų kontrabandininkai, o ekspertai teigia, kad tokios žmogžudystės yra neteisėtos, net jei jos nukreiptos prieš patvirtintus narkotikų prekeivius.

Administracijos laiškas, kurio kopiją ketvirtadienį gavo naujienų agentūra AFP, buvo parengtas kaip teisinis mažiausiai trijų ankstesnių smūgių pagrindimas.

„Prezidentas nustatė, kad šie karteliai yra nevalstybinės ginkluotos grupuotės, priskyrė juos teroristinėms organizacijoms ir nustatė, kad jų veiksmai yra ginkluotas išpuolis prieš Jungtines Valstijas“, – teigiama Pentagono pranešime, kuriame įtariami kontrabandininkai taip pat apibūdinti kaip „neteisėti kovotojai“.

