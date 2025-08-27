 JAV katalikiškoje mokykloje – šaudymo incidentas

JAV katalikiškoje mokykloje – šaudymo incidentas

2025-08-27 17:50
BNS inf.

JAV Minesotos valstijos policija trečiadienį reagavo į šaudymą Mineapolio katalikiškoje mokykloje, pranešė vietos gubernatorius. 

„Esu informuotas apie šaudymą katalikiškoje Apreiškimo mokykloje. Daugiau pasakysiu, kai gausime daugiau informacijos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Timas Walzas (Timas Volcas).

Žinia apie patvirtintą šaudymo incidentą pasirodė po melagingų pranešimų apie aktyvius šaulius JAV universitetų miesteliuose visoje šalyje, studentams grįžtant iš vasaros atostogų.

„Meldžiuosi už mūsų vaikus ir mokytojus, kurių pirmąją mokyklos savaitę aptemdė šis siaubingas smurto aktas“, – sakė T. Walzas, nepateikdamas informacijos apie galimas aukas.

