JAV kariuomenė sako Persijos įlankoje atrėmusi Irano raketų ir dronų atakas

JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM) taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, esą ji smogė JAV karinio jūrų laivyno Penktojo laivyno būstinei Bahreine ir kitai oro bazei šiame regione.
„Iranas paleido kelias balistines raketas regiono kaimynių link, tačiau nė viena iš jų nepasiekė numatytų taikinių“, – sakoma CENTCOM pareiškime.
„Dvi į Kuveitą paleistos Irano raketos nukrito nepasiekusios tikslo arba subyrėjo pakeliui, o tris į Bahreiną paleistas raketas iškart perėmė JAV ir Bahreino oro gynybos pajėgos“, – nurodoma jame.
Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba atrėmė priešiškas raketų ir dronų atakas.
Vėliau CENTCOM nurodė, kad „papildoma Irano dronų banga, kuria bandyta užpulti JAV pajėgas Kuveite, nepasiekė numatytų taikinių“, o keli dronai buvo numušti.
JAV kariuomenė taip pat numušė tris atakos dronus, kuriuos Iranas paleido „civilinių jūrininkų, teisėtai plaukusių regiono vandenimis, link“, pranešė CENTCOM.
Kešmo sala yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje – pagrindiniame Persijos įlankos naftos ir dujų gabenimo kanale, kurį Teheranas faktiškai uždarė nuo vasario pabaigoje prasidėjusio karo su JAV ir Izraeliu pradžios.
CENTCOM nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš saloje esančią „Irano karinę antžeminę valdymo stotį“, ir pridūrė, kad JAV kariai nenukentėjo.
Oficialiosios naujienų agentūros IRNA išplatintame pareiškime Revoliucinė gvardija teigė, kad smogė JAV kariniams objektams, reaguodama į smūgį Kešmo saloje.
„MELAS, – socialiniame tinkle „X“ parašė CENTCOM. – Visos Irano atakos prieš JAV pajėgas žlugo.“
Kuveito pareigūnai taip pat pranešė, kad Iranas surengė drono smūgį prieš Kuveito tarptautinio oro uosto keleivių terminalą, sužeisdamas kelis žmones ir priversdamas sustabdyti oro eismą.
Gynybos ministerijos atstovas spaudai brigados generolas Saudas Abdulazizas al Otaibi šį išpuolį apibūdino kaip „nusikalstamą Irano agresiją, padariusią didelę materialinę žalą pastatui ir sužalojusią žmones“.
Nuo balandžio 8 dienos tarp JAV ir Irano galioja paliaubos, tačiau derybos, kuriomis siekiama rasti tvaresnį konflikto sprendimą, iki šiol buvo nesėkmingos.
Teheranas pirmadienį pareiškė, kad Izraelio plečiama kampanija Libane kelia grėsmę JAV ir Irano susitarimui dėl ugnies nutraukimo.
Kiek anksčiau JAV pajėgos paleido raketą į laivą, kuris, pažeisdamas blokadą, bandė plaukti Irano uosto link, ir jį apgadino.
Vašingtonas jau jėga sustabdė šešis laivus, kurie, jo teigimu, bandė pažeisti nuo balandžio 13 dienos galiojančią blokadą.
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