JAV ir Iranas apsikeitė smūgiais, nepaisant išduotų vizų Irano futbolininkams

Savaitėmis trukusios sudėtingos derybos, paženklintos grasinimais ir smurto protrūkiais, nepadėjo pasiekti susitarimo užbaigti karą ir atidaryti Hormuzo sąsiaurį – pagrindinį pasaulinių energijos srautų kanalą.
Paliaubos kare Artimuosiuose Rytuose, kurį prieš beveik 100 dienų išprovokavo JAV ir Izraelio smūgiai, sunaikinę aukščiausią Irano vadovybę, galioja nuo balandžio 8 dienos.
Tačiau įtampa vėl išaugo penktadienį, kai JAV kariuomenė pranešė smogusi radarų objektams Irane po to, kai numušė dronus, skridusius link sąsiaurio.
Netrukus po to kaimyninėse Persijos įlankos šalyse Kuveite ir Bahreine – abiejose JAV sąjungininkėse – pasigirdo oro pavojaus sirenos, o AFP korespondentai abiejose šalyse girdėjo sprogimus.
Irano Revoliucinė gvardija ankstų šeštadienį pranešė, kad raketomis taikėsi į „priešo bazes rajone“, atsakydama į JAV „invaziją“ į šalies Siriko ir Kešmo salas.
JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM) pranešė, kad Iranas paleido septynias balistines raketas link Kuveito ir Bahreino.
CENTCOM teigė, kad šešios raketos buvo numuštos, o septintoji „nepasiekė numatyto taikinio“.
„Šiuo metu nėra pranešimų apie žalą JAV personalui, o Irano teiginiai apie žalą JAV 5-ojo laivyno būstinei Bahreine yra melagingi“, – sakoma vadovybės pranešime.
Naujausias paūmėjimas įvyko nepaisant to, kad Jungtinės Valstijos leido Irano nacionalinei futbolo rinktinei vykti į FIFA Pasaulio futbolo čempionatą, kurį jos rengia kartu su Kanada ir Meksika.
JAV ambasadorius Turkijoje Tomas Barrackas (Tomas Barakas) patvirtino vizų išdavimą, sakydamas, kad „sportas peržengia sienas, ir mes tikimės priimti varžovus ir sirgalius iš viso pasaulio“.
Tačiau Irano naujienų agentūra „Fars“ pranešė, kad vizos dar neišduotos kai kuriems komandos „techninio ir vykdomojo personalo“ nariams.
Neįvardytas JAV administracijos pareigūnas pranešime teigė: „Neleisime Irano komandai piktnaudžiauti šia sistema, kad melagingais pretekstais į Jungtines Valstijas prasmuktų teroristai.“
Komanda šeštadienį iš Turkijos turėtų skristi į Ispaniją, o po to keliauti į savo bazinę stovyklą Meksikoje, kur atvyks sekmadienį.
Apsikeitimas smūgiais
Anksčiau penktadienį CENTCOM pranešė, kad jos pajėgos taip pat numušė keturis Irano dronus, skridusius link Hormuzo sąsiaurio, prieš smogdamos Irano pakrančių radarų įrenginiams Goruke ir Kešmo saloje.
„Atakos dronai kėlė tiesioginę grėsmę regioniniam jūrų eismui“, o smūgiai radarų įrenginiams „gina nuo tolesnių atakų“, sakoma CENTCOM pranešime.
Irano valstybinė televizija IRIB ankstų šeštadienį vietos laiku pranešė, kad Sirike, pietų Irane, apie 2.30 val. vietos (2 val. Lietuvos) laiku „pasigirdo keli sprogimai“.
„Po vaikžudžių ir teroristinės JAV kariuomenės invazijos į Siriką ir Kešmo salą, priešo bazėms regione buvo smogta oro raketomis“, – pranešė IRIB, cituodama Gvardiją po JAV smūgių Iranui.
Kuveito kariuomenė ankstų šeštadienį pranešė, kad reaguoja į „priešiškas“ raketų ir dronų atakas, praėjus kelioms dienoms po to, kai per smūgį šalies tarptautiniam oro uostui žuvo vienas žmogus ir dešimtys buvo sužeisti.
„Kuveito oro gynyba šiuo metu reaguoja į priešiškas raketų ir dronų atakas“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė kariuomenė, nenurodydama jų kilmės.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį „NBC News“ sakė, kad Iranas vis dar išlaikė maždaug „21, 22 proc.“ savo raketų atsargų, nepaisant pakartotinių JAV pareigūnų teiginių, kad Teherano kariniai pajėgumai buvo paralyžiuoti.
Šis skaičius buvo didesnis nei 18 proc., kuriuos D. Trumpas nurodė gegužę.
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