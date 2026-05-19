 JAV imigracijos tarnybos pareigūnui pareikšti kaltinimai dėl šaudymo Minesotoje

JAV imigracijos tarnybos pareigūnui pareikšti kaltinimai dėl šaudymo Minesotoje

2026-05-19 10:15
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV Minesotos valstijos prokurorai pareiškė kaltinimus Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentui dėl šaudymo vykdant operaciją sausio mėnesį.

<span>JAV imigracijos tarnybos pareigūnui pareikšti kaltinimai dėl šaudymo Minesotoje</span>
JAV imigracijos tarnybos pareigūnui pareikšti kaltinimai dėl šaudymo Minesotoje / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

52 metų agentui pateikti keturi kaltinimai dėl antrojo laipsnio užpuolimo ir vienas kaltinimas dėl melagingo pranešimo apie nusikaltimą, pirmadienį pranešė Mineapolio Henepino apygardos prokuratūra.

Prokurorai teigė, kad agentas sausio 14 d. „iššovė iš savo ginklo pro namo paradines duris, žinodamas, kad į vidų ką tik įbėgo žmonės“.

Prokuratūros pareiškime teigiama, kad „kulka pervėrė duris ir kliudė“ vyro koją, „prieš galiausiai įsmigdama į vaiko kambario sieną“. Sužeistas vyras teisėtai gyveno bendruomenėje.

Apygardos prokurorė Mary Moriarty sakė, kad kaltinamasis „šaudė iš tarnybinio ginklo į namo paradines duris, žinodamas, kad viduje buvo ką tik įbėgę žmonės, kurie nekėlė absoliučiai jokio pavojaus nei jam, nei kam nors kitam“.

Prieštaringai vertinami federalinių agentų reidai, nukreipti prieš migrantus, pirmiausia JAV Minesotos valstijoje, metų pradžioje sukėlė triukšmą visoje šalyje.

Du JAV piliečiai žuvo per daug kritikos sulaukusias operacijas Mineapolio mieste. Nuo to laiko tarp federalinės valdžios institucijų ir valstijų verda ginčas dėl šių įvykių tyrimo.

M. Moriarty pareiškė, kad byla tebėra Minesotos valstijos prokurorų rankose. Priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, JAV prezidentas negalės suteikti pareigūnui malonės.

Šiame straipsnyje:
jav migracijos tarnyba
nužudymas Minesotoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų