JAV – didžiausias per pustrečio mėnesio paros mirštamumas nuo COVID-19

Jungtinės Valstijos antradienį užfiksavo didžiausią per per pastaruosius pustrečio mėnesio mirštamumą nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19, šalyje per parą mirus 1 592 šiuo virusu užsikrėtusiems žmonėms, pranešė nuolat atnaujinamus duomenis teikiantis Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universitetas.