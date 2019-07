JAV bokso žvaigždė P. Whitakeris žuvo partrenktas automobilio

Virdžinija Bičo policija nurodė, kad karjerą baigęs boksininkas buvo partrenktas sekmadienį vakare. Avarijoje dalyvavusio automobilio vairuotojas liko įvykio vietoje; pareigūnai aiškinasi nelaimės aplinkybes.

P. Whitakeris garsėjo gebėjimu smūgiuoti ir blokuoti priešininko smūgius, atsigręžęs dešiniąja kūno puse ir retai suteikdavęs oponentui galimybę gerai nusitaikyti.

Jis laimėjo aukso medalį per 1984-ųjų Los Andželo olimpiadą ir buvo vienas iš devynių tų metų JAV bokso čempionų.

Po to jis pradėjo karjerą profesionalų bokse ir sparčiai darė pažangą. 1988 metais per savo 17-ąją kovą varžydamasis dėl svarbaus titulo P. Whitakeris pralaimėjo Jose Luisui Ramirezui (Chosė Luisui Ramiresui), bet kitais metais jį įveikė.

P. Whitakeris yra pagarsėjęs kaip vieno iš prasčiausių teisėjų sprendimo per bokso istoriją auka. 1993 metais per kovą San Antonijaus arenoje „Alamadome“, stebint daugiau kaip 60 tūkst. žiūrovų, buvo paskelbtos lygiosios, leidusios Julio Cesariui Chavezui (Chulijui Sesariui Čavesui) išsaugoti vidutinio svorio kategorijos čempiono titulą.

Ketveriais metais vėliau buvo paskelbtas kitas P. Whitakeriui nepalankus, bet itin prieštaringai vertintas sprendimas, kai Los Andžele buvo pripažinta Oscaro De La Hoyos (Oskaro De La Hojos) pargalė, nors daugelis šoninių arbitrų laikėsi priešingos nuomonės.

„Kai žvelgiat į [pergalių] atėmimus per bokso istoriją, šie du sąraše yra 1-asis ir 2-asis, – sakė ilgametė P. Whitakerio reklamos agentė Kathy Duva (Keiti Duva). – Be to, jis buvo visuose geriausių visų laikų kovotojų dešimtukuose.“

Virdžinijos mieste Norfolke gimęs P. Whitakeris visą gyvenimą kovojo su priklausomybe nuo alkoholio, sakė K. Duva said. Jis taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę, kai 2003 metais pažeidė lygtinio nuosprendžio, skirto už kokaino laikymą, sąlygas.

Tačiau pastaraisiais metais P. Whitakeris mėgdavo lankytis bokso renginiuose, susitikinėti su gerbėjais ir dalyti autografus. Šeštadienį jis turėjo pasirodyti Las Vegase rengiamoje Manny Pacquiao (Manio Pakiao) ir Keitho Thurmano (Kito Termano) kovoje, kur jį ketinta pagerbti kaip bokso legendą.

K. Duva sakė, kad P. Whitakeris buvo išsiskyręs ir turėjo keturis vaikus. Jo šeimos pareiškime sakoma, kad buvusio boksininko žūtis yra „vienas tamsiausių momentų mūsų gyvenime.“