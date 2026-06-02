Japonijoje siautėjęs lokys sužalojo keturis žmones

Praėjusiais metais Japonijoje lokiai pražudė rekordiškai daug – 13 – žmonių, o šiemet, šiems gyvūnams išalkusiems pabudus iš žiemos miego, jų pastebima vis daugiau.
„Fukušimos mieste įvyko (...) su lokiu susijęs incidentas, per kurį nukentėjo keturi žmonės“, – sakoma prefektūros policijos pranešime.
Pirmiausia lokys buvo pastebėtas automobilių dalių gamykloje, todėl buvo iškviestos pagalbos tarnybos, paaiškinus, kad „darbuotojai buvo apkandžioti“, remdamasis policijos ir ugniagesių pareigūnais pranešė dienraštis „Yomiuri Shimbun“.
Vėliau buvo sužaloti dar du žmonės: vienas gyvenamajame rajone, o kitas – netoliese esančios elektroninės įrangos gamintojos patalpose, nurodė „Yomiuri Shimbun“ ir pridūrė, kad gyvūnas, kaip manoma, liko gamyklos viduje.
Pranešime teigiama, kad vienas iš užpultųjų buvo sunkiai sužalotas, o kiti patyrė tik lengvus sužalojimus.
Oficialiais duomenimis, praėjusiais finansiniais metais, pasibaigusiais kovą, visoje šalyje lokiai buvo pastebėti daugiau nei 50 tūkst. kartų – tai daugiau nei dvigubai viršija ankstesnį rekordą, pasiektą prieš dvejus metus.
Beveik kasdien buvo matoma, kaip gyvūnai eina į namus, klaidžioja netoli mokyklų ir siautėja prekybos centruose bei karštųjų versmių kurortuose.
Vietos žiniasklaidos teigimu, šiemet, lokiams pabudus iš žiemos miego, vėl pranešama apie dažnus jų pastebėjimo atvejus.
Aplinkos ministerijos duomenimis, balandį per lokių išpuolius žuvo vienas žmogus, o dar penki buvo sužaloti.
Šiemet Tokijo apylinkėse taip pat pranešta apie daugiau nei dešimt lokių pastebėjimo atvejų, o praėjusį mėnesį į žygį mieste išėjusį trisdešimt kelerių rusą, kaip pranešama, užpuolė lokys.
(be temos)