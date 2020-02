Japonijoje karantinuotame laive užsikrėtusiųjų koronavirusu – daugiau nei pusšimtis

Užsikrėtusiųjų koronavirusu laive „Diamond Princess“ skaičius išaugo iki 61.

Japonijos sveikatos ministras Katsunobu Kato (Kacunobus Katas) sakė, kad sergantieji „bus išsiųsti į ligonines, dabar tam rengiamės“.

Japonų pareigūnai kol kas ištyrė 273 žmones, esančius kruiziniame laive. Jis buvo karantinuotas, paaiškėjus, kad vienam buvusiam jo keleiviui, kuris praėjusį mėnesį išlipo Honkonge, buvo diagnozuotas virusas.

Pirmadienio vakarą Japonijos krantus pasiekusiame laive buvo daugiau kaip 3 700 keleivių ir įgulos narių. Ketvirtadienį jis prisišvartavo Jokohamoje pasipildyti atsargų karantinui, kuris gali tęstis iki vasario 19-osios.

20 žmonių, kuriems virusas buvo diagnozuotas anksčiau, jau buvo išlaipinti iš laivo ir nugabenti į ligonines.

Tyrimai pirmiausia buvo atlikti tiems žmonėms, kuriems pasireiškė viruso simptomai, arba turėjusiems kontaktą su buvusiu laivo keleiviu, kuriam buvo diagnozuotas koronavirusas.

Tačiau K. Kato nurodė, kad dabar gali būti atlikta papildomų tyrimų.

Bus „ištirti ligai imlūs asmenys, įskaitant pagyvenusius žmones ir sergančiuosius kitomis ligomis bei asmenis, turėjusius artimą kontaktą su žmonėmis, kuriems buvo naujai diagnozuotas virusas“, sakė ministras.

Kol kas nežinoma, kiek žmonių gali atitikti šiuos kriterijus ir kada bus atliekami tyrimai.

Japonijoje be užsikrėtusiųjų koronavirusu kruiziniame laive ši liga diagnozuota dar 25 žmonėms. Be to, iš viruso protrūkiu tapusio Uhano miesto Kinijoje evakuoti šimtai Japonijos piliečių.

Nuo viruso jau mirė daugiau kaip 600 žmonių, didžioji dauguma – Kinijoje, kur atsirado ši liga. Japonijoje mirčių nuo šio viruso dar nepasitaikė.