J. Bideno komentaras dėl V. Putino gali tapti istoriniu ir net prailginti karą Ukrainoje

JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) pareiškimas, kad V. Putinas „negali likti valdžioje“, nuskambėjo per visą pasaulį, paskatino jo administraciją imtis veiksmų, kad kuo greičiau grįžtų į teisingą politikos kursą, ir kelia pavojų amerikiečių pastangoms siekiant vienybės dėl konflikto Ukrainoje.

J. Bideno pareiškimą, nuskambėjusį Varšuvoje, baigiantis jo trijų dienų diplomatijos maratonui, vienas respublikonų senatorius pavadino „siaubingai neapdairiu“.

Aukšto rango JAV analitiko teigimu, šie J. Bideno pasisakymai net gali pailginti dabar vykstantį karą.

Net Prancūzijos prezidentas perspėjo, kad tokios kalbos gali „eskaluoti“ konfliktą, kurį JAV ir jų NATO sąjungininkai bet kokia kaina siekia numalšinti, bei sumenkinti Vakarų pastangas padėti kenčiantiems ukrainiečiams.

UŽDARYTI >



























0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Trisdešimt trečioji karo Ukrainoje diena | 15 nuotr.



















J. Bidenas, šeštadienį baigdamas savo plačiai išgirtą vizitą Europoje, pasakė kalbą, kuria siekė parodyti JAV tvirtą poziciją prieš Rusijos vykdomą invaziją Ukrainoje. Prezidento impulsyviai ištarti žodžiai – „Dėl Dievo meilės, šis žmogus negali likti valdžioje“ – buvo netikėti ir jo patarėjams.

Baltieji rūmai skubiai ėmėsi veiksmų ir vos po kelių minučių paaiškino, kad J. Bidenas nesiekia „pakeisti režimo“ Rusijoje. Sekmadienį žurnalistų paklaustas, ar būtent to jis ir siekia, prezidentas atsake: „Ne.“

Vos keliomis valandomis anksčiau V. Putiną „skerdiku“ pavadinusio J. Bideno komentarai sukėlė Maskvos įtūžį, JAV sąjungininkių nustebimą ir pareikalavo nemažai prezidento patarėjų pastangų, siekiant sušvelninti kritiką.

Jokio „režimo keitimo“

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) per spaudos konferenciją Jeruzalėje taip pat tvirtai paneigė, kad J. Bidenas ragino nuversti V. Putiną.

V. Putinas negali būti įgalintas pradėti karą ar įsitraukti į agresiją prieš Ukrainą ar bet ką kitą.

Pasak A. Blinkeno, J. Bidenas norėjo pasakyti, jog „V. Putinas negali būti įgalintas pradėti karą ar įsitraukti į agresiją prieš Ukrainą ar bet ką kitą“.

Rusijos lyderio pasirinkimas „priklauso nuo rusų“, nurodė JAV diplomatijos vadovas.

Pasak amerikiečių diplomatijos vadovo, JAV yra ne kartą yra sakiusios, jog „neturime režimo keitimo strategijos Rusijoje ar bet kur kitur“.

„Šiuo atveju, kaip ir bet kuriuo kitu atveju, tai priklauso nuo atitinkamos šalies žmonių. Tai priklauso nuo Rusijos žmonių“, – sakė A. Blinkenas.

JAV administracija paragino šalies ambasadorę prie NATO Julianne Smith (Džulian Smit) , kad ji pabrėžtinai pakartotų tą pačią žinutę. Net keliose televizijose diplomatė patikino, jog „JAV neturi režimo keitimo politikos Rusijos atžvilgiu, taškas“.

J. Bideno komentarai, sakė J. Smith televizijos CNN laidoje „State of the Union“, buvo „principinė žmogaus reakcija į istorijas, kurias jis išgirdo“ per emocingą susitikimą su Ukrainos pabėgėliais.

Tačiau Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) – artimas JAV sąjungininkas, nuo invazijos pradžios dažnai kalbantis su V. Putinu – perspėjo Vakarus „neeskaluoti [padėties] nei žodžiais, nei veiksmais“. Pasak jo, tai gali apsunkinti humanitarinės pagalbos pastangas ir sugriauti viltį evakuoti žmones iš Rusijos pajėgų nusiaubto Mariupolio miesto.

Kaip pažymėjo JAV aukšto rango respublikonų įstatymų leidėjas senatorius Jimas Rischas (Džeimsas Rišas), prezidento pareiškimas prieštarauja iki šiol buvusioms J. Bideno administracijos nuolatinėms pastangoms sustabdyti konflikto eskalavimą.

„Nedaug ką galima padaryti daugiau, siekiant eskalacijos, nei paraginti keisti režimą“, – sakė jis CNN.