Izraelio kariuomenė sako, kad Gazos mieste veiks didesne jėga

„Visiems Gazos miesto gyventojams (...) gynybos pajėgos yra pasiryžusios nugalėti „Hamas“ ir Gazos miesto rajone veiks didesne jėga“, – pranešime socialiniame tinkle „X“ sakė kariuomenės atstovas Avichay Adraee.
„Nedelsiant evakuokitės per Al Rašido ašį“, – pridūrė jis, Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu perspėjus didžiausio Gazos Ruožo miesto gyventojus išsikelti.
Naujienų agentūros AFP fotografas matė, kaip Gazos mieste lėktuvas numetė šimtus lapelių, raginančių gyventojus trauktis į pietus.
Pirmadienį Izraelio premjeras paskelbė vaizdo įrašą, kuriame teigė: „Per dvi dienas sunaikinome 50 teroristų pastatų, ir tai tik pradinis intensyvesnių antžeminių manevrų Gazos mieste etapas. Gyventojams sakau: buvote įspėti, pasitraukite dabar!“
„Visa tai – tik preliudija, tik įžanga į pagrindinę intensyvesnę operaciją – mūsų pajėgų, kurios dabar organizuojasi ir renkasi įžengti į Gazos miestą, antžeminį manevrą“, – pridūrė B. Netanyahu.
Islamistų grupuotė „Hamas“, kurios 2023 metų spalio mėnesio išpuolis prieš Izraelį sukėlė karą Gazos Ruože, pareiškė, kad B. Netanyahu grasinimas prilygsta „akivaizdžiam priverstinio perkėlimo aktui“.
„Izraelis viską naikina“
Gazos civilinės gynybos agentūra pranešė, kad Izraelio antskrydžiai Gazos mieste tęsėsi ir naktį.
Agentūra pranešė, kad per pirmadienio Izraelio atakas žuvo mažiausiai 39 žmonės, 25 iš jų – Gazos mieste.
Dėl Gazos Ruože žiniasklaidos atstovams taikomų apribojimų ir sunkumų patekti į daugelį vietų AFP negali nepriklausomai patikrinti civilinės gynybos agentūros ir kitų šaltinių pateikiamos informacijos.
Pirmadienį Izraelio pajėgos per kelias dienas jau ketvirtą kartą smogė daugiaaukščiam pastatui Gazos mieste, o AFP vaizdo įraše užfiksuota, kaip po smūgio sugriuvo „Al-Ruya“ vadinamas namas.
„Girdime tik sprogimus ir greitosios pagalbos automobilius, vežančius kankinius“, – AFP telefonu sakė gyventoja Laila Saqr.
„40-metė moteris teigė, kad sugriautame name buvo įrengta sporto salė, kurioje ji lankydavosi kelis kartus per savaitę, tačiau dabar, anot jos, nieko neliko.
„Izraelis viską naikina – net prisiminimus. Jei galėtų, jie iš oro atimtų deguonį“, – pareiškė L. Saqr.
Izraelis teigia, kad „Hamas“ naudojo daugiaaukštį žvalgybai ir kad jame buvo sumontuoti sprogmenys. Žydų valstybė įspėjo netoliese gyvenančius palestiniečius evakuotis prieš susprogdinant namą.
Kitame Izraelio kariuomenės pareiškime sakoma, kad keturi kariai žuvo, kai palestiniečių kovotojai į žydų valstybės tanką įmetė sprogstamąjį užtaisą.
„Paskutinis įspėjimas“
Tuo metu vis dar nepavyksta susitarti dėl karo pabaigos Gazos Ruože.
Sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė, kad „izraeliečiai priėmė mano sąlygas. Atėjo metas ir „Hamas“ sutikti. Perspėjau „Hamas“ apie nepriėmimo pasekmes. Tai paskutinis mano įspėjimas“.
Palestiniečių grupuotė tvirtina esanti pasirengusi „nedelsiant sėsti prie derybų stalo“ po to, kai, kaip ji apibūdino, „iš Amerikos pusės sulaukė tam tikrų idėjų, kuriomis siekiama sudaryti paliaubų susitarimą“.
JAV naujienų portalas „Axios“ nurodė, kad praėjusią savaitę D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas nusiuntė „Hamas“ naują pasiūlymą dėl įkaitų paleidimo ir ugnies nutraukimo Gazos Ruože.
Baltieji rūmai kol kas nepateikė išsamesnės informacijos apie pasiūlymą, tačiau sekmadienį D. Trumpas sakė, kad „netrukus apie tai išgirsite“.
Praėjusį mėnesį „Hamas“ sutiko su paliaubų pasiūlymu, pagal kurį buvo numatytos 60 dienų kovų nutraukimas ir laipsniškas įkaitų paleidimas.
Tačiau Izraelis pareikalavo, kad „Hamas“ vienu metu paleistų visus likusius įkaitus, nusiginkluotų ir atsisakytų Gazos kontrolės.
Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis „Hamas“ išpuolis Izraelyje 2023-iųjų spalio 7 dieną, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 25 jų, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 64 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
