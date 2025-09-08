 Izraelio kariuomenė: Gazos Ruožo šiaurėje žuvo keturi kariai

2025-09-08 21:51
BNS inf.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad pirmadienį palestiniečių kovotojai nužudė keturis Izraelio karius, įmetę sprogstamąjį įtaisą į jų tanką.

Izraelio kariuomenė: Gazos Ruožo šiaurėje žuvo keturi kariai / AFP nuotr.

„Apie 6 val. ryto (vietos ir Lietuvos laiku) trijų teroristų būrys atvyko į IDF (Izraelio kariuomenės) postą netoli Šeich Radvano rajono šiaurinėje Gazos dalyje“, – teigiama kariuomenės pranešime.

„Teroristai įmetė sprogstamąjį įtaisą į IDF tanką – įtaisas detonavo, pražudydamas keturis tuo metu tanke buvusius IDF karius“, – priduriama jame.

Per kilusį susišaudymą dar vienas karys buvo vidutiniškai sužeistas, pranešė kariuomenė, pridurdama, kad „nustatyti pataikymai“ į du iš trijų puolimą įvykdžiusių kovotojų.

Tik trys kariai buvo įvardyti, o  ketvirtojo vardas dar nėra paskelbtas, pranešė kariuomenė.

Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, gautais iš Izraelio kariuomenės, nuo 2023-iųjų spalio 27-osios, kai kariuomenė pradėjo sausumos puolimą Gazos Ruože, žuvo 468 kariai.

