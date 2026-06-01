 Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų

Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų

2026-06-01 00:33
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per Izraelio oro smūgį netoli ligoninės Tyre Pietų Libane, šalies Sveikatos ministerijos duomenimis, nukentėjo 13 klinikos darbuotojų. 

<span>Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų</span>
Per Izraelio ataką Libane sužeista 13 ligoninės darbuotojų / EPA-ELTOS nuotr.

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 Be to, padaryta didelė materialinė žala, sekmadienį pareiškė ministerija. Vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę „padaryti galą besiplečiančioms Izraelio atakoms“.

Balandžio 17 d. oficialiai įsigaliojo paliaubos, skirtos nutraukti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos smogikų grupuotės „Hezbollah“, tačiau jų faktiškai niekas nesilaiko. Tiek Izraelis, tiek „Hezbollah“ kaltina vienas kitą paliaubų pažeidimu, tuo pateisindami savo atakas.

Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo 2 d., kai „Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, Izraelio atakų metu žuvo daugiau nei 3,3 tūkst. žmonių.

 
Šiame straipsnyje:
Izraelio ataka
Libanas
Hezbollah

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Komentarai

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Komentarai

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Nieko apie
tai, kad zydu naujakuriu taryba pripazino masini ritualini vaiku birbinima?
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Lietuvis
Prakeiktas tas kruvinasis mėsininkas žydpalaikis kiaulesnukis netaniakas kuris pražudė daugiau kaip 70.000 tūkstančių nekaltų palestiniečių moterų ir vaikų, vėl bombarduoja taikius Libano žmones ,vėl žudo gyventojus ,kur žiūri Tarptautinis tribunolas, RUSIJOS PREZIDENTAS VLADIMIRAS PUTINAS prieš tą kruvinajį mėsininką kiaulesnukį žydpalaikį netaniaką tai tik šventa avelė, gaila kad Adolfas Hitleris neatliko savo darbo iki galo !!!!!
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Nijo
2 psichikos ligoniai, visatos valdovai terorizuoja pasaulį ir visi tyli. Grobia, plėšia, žudo.
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