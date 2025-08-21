 Italijoje sulaikytas ukrainietis, įtariamas „Nord Stream“ sprogdinimo byloje

Italijoje sulaikytas ukrainietis, įtariamas „Nord Stream“ sprogdinimo byloje

2025-08-21 13:38
BNS inf.

Vokietijos prokurorai pranešė, kad Italijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris yra įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekio sabotažo 2022 metais.

Italijoje sulaikytas ukrainietis, įtariamas „Nord Stream“ sprogdinimo byloje / Scanpix nuotr.

2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.

Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.

