Italija dėl karščio bangos keturiuose miestuose skelbia aukščiausią perspėjimo lygį

Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius.
Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį nė viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
Sostinėje Romoje meras Roberto Gualtieri trečiadienį pasirašė potvarkį dėl gaisrų prevencijos ir su karščio bangomis susijusių rizikų valdymo priemonių. Be kita ko, tomis dienomis, kai paskelbtas aukščiausias – raudonas – pavojaus laipsnis, didesnės viešosios įstaigos, turinčios vėsinimo sistemas, turi būti atviros piliečiams.
Nuo šiol vidudienį statybvietėse ir žemės ūkio sektoriuje taip pat privaloma numatyti pertraukas pavėsyje arba vėsinamose zonose, o prireikus – užtikrinti vėdinimą ar vėsinimą. Ir Italijoje praėjusiomis vasaromis registruota atvejų statybvietėse, kai mirė žmonės, dirbę labai karštomis vidudienio valandomis.
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