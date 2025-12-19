Per išpuolius Taibėjaus metro žuvo mažiausiai trys žmonės, užpuolikas taip pat negyvas

Taivano premjeras Cho Jung-tai teigė, kad išpuoliai Taibėjaus pagrindinėje stotyje ir Džongšano stotyje buvo „tyčinis veiksmas“, nors motyvas kol kas neaiškus.
Jo pareiškime teigė, kad įtariamasis dėvėjo kaukę ir į Taibėjaus pagrindinę stotį sviedė „penkias ar šešias benzinines bombas arba dūmines granatas“.
Taibėjaus miesto ugniagesių departamento duomenimis, patvirtinta, kad žuvo iš viso keturi žmonės, įskaitant įtariamąjį, o dar penki buvo sužeisti.
Miesto meras teigė, kad įtariamasis, matyt, nušoko nuo pastato ir kad viena iš aukų žuvo bandydama sustabdyti išpuolį pagrindinėje stotyje.
„Deja, jis buvo užpultas ir mirė (...) mes visi esame labai nuliūdę“, – žurnalistams sakė meras Chiang Wan-anas.
„Šiuo metu suprantame, kad įtariamasis nusižudė nušokdamas nuo pastato, kad išvengtų arešto, ir jo mirtis buvo patvirtinta“, – sakė jis.
Cho Jung-tai anksčiau sakė, kad dėl išpuolių trims žmonėms sustojo širdis.
Pareigūnai teigė, kad reaguodami į išpuolius visoje saloje sustiprino saugumą.
„Visose svarbiose vietose (...), įskaitant geležinkelio stotis, greitkelius, metro stotis ir oro uostus, palaikomas aukštas budrumo lygis“, – žurnalistams sakė premjeras.
Taivano centrinės naujienų agentūros paskelbtose nuotraukose matyti ant žemės pagrindinėje stotyje gulintis balionas, o pareigūnai įvykio vietoje apžiūri galimus įkalčius.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti tirštas baltų dūmų debesis, dengiantis požeminę metro stoties dalį, o kai kurie žmonės stovi atokiau.
Prezidentas Lai Ching-te pareiškė, kad Taivano valdžia „greitai išaiškins bylos detales. Nebus jokio švelnumo ir mes padarysime viską, kas įmanoma, kad užtikrintume savo piliečių saugumą“.
Smurtiniai nusikaltimai Taivane yra reti, nors 2014 metais vienas išpuolis sukrėtė paprastai ramią salą, kai vyras siautėjo su peiliu Taibėjaus metro ir nužudė keturis žmones.
Už šias žmogžudystes jis buvo nubaustas mirties bausme.
