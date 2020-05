Ispanijos premjeras: greitas karantino atšaukimas būtų „neatleistinas“

„Epidemijos keliamo pavojaus ignoravimas ir labai greitas nepaprastosios padėties atšaukimas būtų absoliučiai neteisingas, didelė, neatleistina klaida“, – kalbėjo jis parlamente, prašydamas pritarti siūlymui pratęsti suvaržymo priemones, kurių nepalaiko dešinioji opozicija.

Nuo kovo 14 dienos galiojanti nepaprastoji padėtis leido kairuoliškai koalicinei vyriausybei griežtai izoliuoti beveik 47 mln. ispanų, pritaikius vienas griežčiausių karantino priemonių pasaulyje, kurios pastaruoju metu buvo šiek tiek sušvelnintos.

Nepaprastoji padėtis, dabar galiojanti iki šeštadienio vidurnakčio, buvo pratęsta jau tris kartus, Ispanijai siekiant pažaboti 25 857 gyvybes nusinešusią pandemiją. Per ją šalyje koronavirusine infekcija COVID-19 užsikrėtė daugiau nei 220 tūkst. žmonių.

Anksčiau trečiadienį buvo pranešta, kad per parą buvo užregistruoti 244 mirties nuo COVID-19 atvejai, nors pastarąsias tris dienas jų skaičius nesiekė 200. Tačiau padėtis yra gerokai geresnė nei per patį epidemijos piką balandžio 2 dieną, kai per parą buvo registruota 950 mirčių.

„Mes darome labai gerą pažangą. Būtų labai liūdna, jeigu išeidami iš karantino greičiau, nei rekomenduojama, mes prarastume viską, dėl ko stengėmės“, – perspėjo Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių situacijų koordinatorius Fernando Simonas (Fernandas Simonas).

Anksčiau šią savaitę pagrindinė opozicinė Liaudies partija (PP) padidino savo politinį kapitalą pareiškusi, kad nepritars nepaprastosios padėties pratęsimui, Ispanijai iš lėto švelninant daugiau nei 50 dienų galiojančius suvaržymus.

Vis tik centro dešiniųjų partijos „Piliečiai“ („Ciudadanos“) ir Nacionalistinės baskų partijos (PNV) palaikomai vyriausybei turėtų pavykti gauti parlamento pritarimą siūlomam pratęsimui.

Dabar, sušvelninus griežtas karantino priemones, ispanai gali išeiti pasivaikščioti arba pasimankštinti. Smulkiajam verslui taip pat leidžiama priimti iš anksto susitarusius klientus.

Praėjusią savaitę vyriausybė paskelbė keturių etapų išėjimo iš karantino planą, kuris turėtų būti visiškai įgyvendintas iki birželio pabaigos. Šalis jau pradėjo ruoštis pirmajam paruošiamajam etapui.