Ispanijoje nelegalūs namo gyventojai nužudė du Vokietijos piliečius

Ispanijos teisėtvarkos institucijos pranešė, kad incidentas įvyko pirmadienį gyvenamajame rajone netoli El Pinet paplūdimio Elche savivaldybėje, pietryčių Ispanijoje.
Trečiasis vokietis buvo nuvežtas į ligoninę su sunkiais sužalojimais.
Kaip įtariamieji buvo sulaikyti du Lenkijos piliečiai, kurie prieš tai kelias valandas buvo užsibarikadavę viename name gyvenamųjų namų komplekse.
Po 20 valandų trukusios apgulties antradienį į namą jėga įsiveržė specialiosios pajėgos iš „Guardia Civil“ policijos padalinio, kadangi derybos dėl savanoriško pasidavimo žlugo, pranešė vietos žiniasklaida.
Policija pranešė, kad suėmimas vyko be incidentų, nebuvo rasta ginklų ar įkaitų.
Tyrėjai mano, kad abu vokiečiai žuvo dėl išskirtinio smurto, tačiau nėra požymių, kad buvo panaudoti šaunamieji ginklai.
Pasak regioninio laikraščio „Información“ ir kitų vietos žiniasklaidos priemonių, policija tiria versiją, kad kilo ginčas dėl namo naudojimo.
Manoma, kad įtariamieji lenkai gyveno šiame name nelegaliai, o aukos buvo namo savininko draugai.
Policija buvo iškviesta, kai vienas gyventojas pamatė, kaip iš namo išnešamas kūnas be gyvybės žymių. Abiejų vokiečių kūnai buvo rasti pirmadienio vakarą gatvėje.
Antradienį abu įtariamieji turėtų būti pristatyti pas ikiteisminio tyrimo teisėją.
