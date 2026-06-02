 Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su JAV buvo sustabdytos dėl Izraelio karo Libane

Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su JAV buvo sustabdytos dėl Izraelio karo Libane

2026-06-02 19:18
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Irano žiniasklaida antradienį pranešė, kad Teherano ir Vašingtono derybos, kurios vykstant konfliktui Libane kelias savaites buvo įstrigusios, baigėsi.

<span>Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su JAV buvo sustabdytos dėl Izraelio karo Libane</span>
Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su JAV buvo sustabdytos dėl Izraelio karo Libane / EPA-ELTA nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Teherano ir Vašingtono pokalbiai nevyksta jau kelias dienas, informavo naujienų agentūra „Fars“, kuri yra susijusi su Irano Islamo Revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC).

Naujienų agentūra „Tasnim“, kuri taip pat yra artima IRGC, pirmadienį paskelbė, kad netiesioginės derybos su JAV baigėsi dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų Libane, kur žydų valstybės pajėgos atakuoja Irano remiamą grupuotę „Hezbollah“.

Nebus jokių tolesnių derybų, kol Libane tęsis karo veiksmai, pranešė „Tasnim“.

Irano vyriausiasis derybininkas, šalies parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas pirmadienio vakarą tinkle „X“ pareiškė, kad jei Izraelio agresija prieš Libaną tęsis, bus ne tik nutrauktas derybų kelias, bet ir įvyks „tiesioginė konfrontacija su priešu“.

Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje „Truth Social“ nurodė, kad derybos su Teheranu sparčiai tęsiamos.

D. Trumpas taip pat paskelbė apie kovų Libane nutraukimą. Izraelio ir Libano derybos trečiadienį turėtų būti tęsiamos Vašingtone.

Šiame straipsnyje:
derybos
Iranas
žiniasklaida
JAV
Izraelio karas
Libanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų