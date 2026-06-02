Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su JAV buvo sustabdytos dėl Izraelio karo Libane

Teherano ir Vašingtono pokalbiai nevyksta jau kelias dienas, informavo naujienų agentūra „Fars“, kuri yra susijusi su Irano Islamo Revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC).
Naujienų agentūra „Tasnim“, kuri taip pat yra artima IRGC, pirmadienį paskelbė, kad netiesioginės derybos su JAV baigėsi dėl tebesitęsiančių Izraelio atakų Libane, kur žydų valstybės pajėgos atakuoja Irano remiamą grupuotę „Hezbollah“.
Nebus jokių tolesnių derybų, kol Libane tęsis karo veiksmai, pranešė „Tasnim“.
Irano vyriausiasis derybininkas, šalies parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas pirmadienio vakarą tinkle „X“ pareiškė, kad jei Izraelio agresija prieš Libaną tęsis, bus ne tik nutrauktas derybų kelias, bet ir įvyks „tiesioginė konfrontacija su priešu“.
Tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje „Truth Social“ nurodė, kad derybos su Teheranu sparčiai tęsiamos.
D. Trumpas taip pat paskelbė apie kovų Libane nutraukimą. Izraelio ir Libano derybos trečiadienį turėtų būti tęsiamos Vašingtone.
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