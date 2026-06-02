Irane pakarti trys vaikų prievartautojai

Irane už išžaginimą ir žmogžudystę baudžiama mirties bausme, o tam tikrais atvejais mirties bausmė skiriama ir už ginkluotą plėšimą, narkotikų kontrabandą, šnipinėjimą bei šventvagystę.
„Aukščiausiajam teismui patvirtinus mirties bausmę, buvo pakarti du vyrai, kurie 2024 m. rugpjūčio mėnesį (Vakarų Irano) Gorvės mieste išprievartavo keturiolikmetį berniuką“, – pranešama teismų sistemos svetainėje „Mizan“.
Platformoje nenurodoma, kada vyko teismas.
Kaip pranešė „Mizan“, kitoje byloje šiaurės Irano Rašto mieste buvo pakartas vyras, kuris 2025 m. rugpjūčio mėnesį išprievartavo ir nužudė dešimtmetį vaiką.
Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, Irane kasmet įvykdoma daugiau mirties bausmių nei bet kurioje kitoje šalyje, išskyrus Kiniją.
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