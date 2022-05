Irake per naują smėlio audrą sustabdyti skrydžiai, šimtai žmonių hospitalizuota

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Seif al Badras (Seif Badras) naujienų agentūrai AFP sakė, kad šalyje per 1 000 žmonių buvo hospitalizuoti dėl kvėpavimo sutrikimų.

Kaimyniniame Kuveite skrydžiai taip pat buvo sustabdyti jau antrąkart šį mėnesį, regionui vis dažniau kenčiant nuo smėlio audrų.

Vėliau tą pačią dieną antra per mažiau kaip savaitę smarki smėlio audra apgaubė Saudo Arabijos sostinę Rijadą.

Irako sostinėje Bagdade tvyrojo tirštas dulkių debesis. Paprastai sausakimšos gatvės ištuštėjo, užlietos neįprasta blausiai oranžine šviesa.

Premjeras Mustafa al Kadhemi (Mustafa Kazemis) nurodė visoms valstybinėms institucijos, išskyrus sveikatos apsaugos ir saugumo tarnybas, sustabdyti darbą dėl „blogų klimato sąlygų ir atslinkusių smarkių smėlio audrų“.

Bagdado, Arbilio ir Nadžafo tarptautiniuose uostuose skrydžiai buvo sustabdyti, bet sostinės ir Arbilio oro uostai vėliau atnaujino darbą.

Irakas laikomas viena iš penkių labiausiai nuo klimato kaitos ir dykumėjimo galinčių nukentėti šalių.

Aplinkos ministerija perspėjo, kad per ateinančius du dešimtmečius Irake per metus bus vidutiniškai 272 dienos, kai šalyje siaus smėlio audros, o iki 2050 metų šis rodiklis gali viršyti 300 dienų.

Per ankstesnes dvi Irake siautusias smėlio audras dėl kvėpavimo sutrikimų buvo hospitalizuota beveik 10 tūkst. žmonių, be to, vienas žmogus žuvo.