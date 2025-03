Irakas sako ieškantis alternatyvų Irano gamtinėms dujoms

Jungtinėms Valstijoms nebesuteikus sankcijų elektrai išimties, Irakas siekia mažinti priklausomybę nuo kaimyninio Irano.

„Anksčiau importuodavome tik iš Irano, bet yra vyriausybės direktyvos ir politinė valia kliautis įvairiais importo šaltiniais“, – sakė Irako elektros ministerijos pareigūnas Saadas Jassemas (Saadas Džasemas).

„Dar nesustabdėme iranietiškų dujų importo“, – trečiadienį interviu naujienų agentūrai AFP sakė S. Jassemas, ministerijos kuro klausimų departamento direktorius.

Jis kalbėjo augant įtampai tarp Vašingtono ir Teherano, šiam atmetus JAV pasiūlymą surengti derybas dėl Irano branduolinės programos.

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija savaitgalį paskelbė savo sprendimą panaikinti sankcijų išimtį, pagal kurią Irakas galėjo pirkti iš Irano elektrą.

„Administracija aiškiai pasakė Irako vyriausybei, kad jai reikia daryti sparčią pažangą eliminuojant visus iranietiškų gamtinių dujų pirkimus“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas JAV diplomatas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Dujų ir elektros tiekimas iš Irano patenkina trečdalį Irako energijos poreikių.

Nors turi didžiulius naftos išteklius, Irakas yra nuniokotas dešimtmečius trukusio konflikto. Šalies infrastruktūra nusidėvėjusi, kasdien būna elektros tiekimo sutrikimų.

„Privalome svarstyti blogiausią scenarijų – jei bus sutrikimų, mes būsime parengę alternatyvas, – sakė S. Jassemas. – Regione Kataras yra didžiausias gamtinių dujų tiekėjas; surengėme kelis vizitus ir jie yra pasirengę padėti Irakui, lengvatiniais tarifais.“

Pareigūnas pridūrė, kad tarp galimų variantų taip pat minimas Omanas, be to, deramasi dėl dujų pirkimo iš Turkmėnijos ir jų gabenimo dujotiekiais per Iraną.

Sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas ragina sudaryti naują susitarimą su Teheranu dėl jo branduolinės programos, tuo pačiu sugrąžindamas savo „maksimalaus spaudimo“ sankcijų politiką.