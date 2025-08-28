Europos miestų merai: kalinamas Stambulo vadovas – ne vienas

Dešimties asmenų delegacija, apsilankiusi Stambulo rotušėje ir Silivri kalėjime vakariniame Stambulo pakraštyje, kur kalinamas E. Imamoglu, paragino Turkijos valdžios institucijas gerbti demokratiją ir teisinės valstybės principą.
Jų vizitą organizavo „Eurocities“ tinklas, atstovaujantis daugiau nei 200 miestų 38 šalyse, siekdamas parodyti paramą E. Imamoglu, kuris kovą buvo sulaikytas dėl, kritikų teigimu, politiškai motyvuotų kaltinimų.
E. Imamoglu paskyroje socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pareiškime padėkojo jo miestą aplankiusiems Europos merams ir pridūrė, kad jų solidarumas „sustiprino kovą už demokratinę ateitį“ Turkijoje.
Delegaciją, kurią lydėjo E. Imamoglu žmona Dilek Kaya (Dilek Kaja), sudarė Atėnų, Barselonos, Budapešto, Sofijos, Timišoaros, Utrechto ir Zagrebo merai bei aukšto rango atstovai iš Paryžiaus ir Madrido.
Turkijos teisingumo ministerija atmetė jų prašymą leisti aplankyti E. Imamoglu kalėjime, teigė laikinasis Stambulo meras Nuri Aslanas (Nuris Aslanas), kuris taip pat lydėjo grupę.
„Europos merai kartu gina laisvę, demokratiją ir teisinę valstybę“, – sakė Barselonos meras Jaume Collboni (Žaumė Kolbonis), kuris yra „Eurocities“ viceprezidentas.
„Meras Imamoglu nėra vienas“, – sakė jis.
E. Imamoglu, priklausantis pagrindinei opozicinei CHP partijai, yra didžiausias politinis prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdohano) varžovas.
Jo areštas kovo mėnesį sukėlė didžiausius protestus Turkijoje per daugiau nei dešimtmetį. Jam taip pat pateikta virtinė kitų kaltinimų, kurie gali sutrukdyti jam dalyvauti kituose prezidento rinkimuose, numatytuose 2028 metais.
Per pastaruosius 10 mėnesių Turkijos valdžia sulaikė 17 CHP merų, įskaitant E. Imamoglu, ir bent trijose savivaldybėse išrinktus pareigūnus pakeitė vyriausybės paskirtais patikėtiniais.
E. Imamoglu, pareiškime, kurį perskaitė jo žmona, sakė: „Mes gyvename amžiuje, kai teisingumas paverstas ginklu (...) Tačiau žinokite, kad mano ryžtas nesusvyravo (...) Net ir už grotų aš toliau kovoju už demokratiją.“
Zagrebo meras Tomislavas Tomaševičius teigė, kad susidorojimas su opozicijos CHP merais kelia nerimą.
„Esu asmeniškai įsitikinęs, kad meras Imamoglu yra nekaltas... (jis) yra vienas labiausiai gerbiamų merų visoje Europoje“, – sakė jis.
Utrechto merė Sharon Dijksma (Šaron Deiksma) teigė, kad vizito tikslas buvo „didinti informuotumą ir daryti spaudimą tiems, kurie gali pakeisti šią situaciją“.
„Tai turėtų baigtis dabar: prašau paleisti Imamoglu“, – sakė ji.
Naujausi komentarai