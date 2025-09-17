Į Varšuvą skrido dronas – spėjama, kas jį paleido

Charkivo mieste – iranietiško tipo rusų skraidanti bomba, pavadinta „Pelargonija“. Ji skraidina apie 30 kilogramų svorio bombą. Sprogimas ne tik sugriovė pastato stogą, bet ir pramušė viršutinio aukšto perdangą.
„Gavome informacijos iš oro gynybos pajėgų, kad „Šachedai“ skrenda miesto link. Buvo įjungti oro pavojaus signalai. Dalis „Šachedų“ numušti. Vienas „Šachedas“ pataikė į administracinį pastatą – į vieną iš aukštųjų mokyklų“, – pasakojo Charkivo karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.
Charkivo valdžios duomenimis, tik laimingo atsitiktinumo dėka niekas nežuvo. Lengvų sužalojimų patyrė keturi žmonės, kurie dirbo pastato, priklausančio Ukrainos farmacijos universitetui, kieme.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Panašią ataką ryte patyrė prie Kyjivo esantys didelio prekybos tinklo „Epicentras“ sandėliai. Dėl prasidėjusio gaisro pakilo milžiniškas juodų dūmų debesis. Didžiosios dalies sandėlių su prekėmis išsaugoti nepavyko.
Naktį iš pirmadienio į antradienį rusai pasiuntė į Ukrainos miestus apie 100 bepiločių, daugiausia į Zaporižią.
Ukrainiečiai atsakė reidu į dar vieną rusų naftos perdirbimo gamyklą – Saratove.
Dėl karinės cenzūros tikslesnės informacijos iš fronto linijos labai mažai, tačiau pastaruoju metu Rusijos internete daugėja pranešimų apie žuvusius per V. Putino „specialiąją operaciją“.
„Prisimenu, mums sakė, kad štai mūsų miestas – Myski, per 15 metų karo Afganistane, žuvo trys ar keturi žmonės. O pažiūrėkite, kas dabar vyksta – tiesiog viskas vėliavose“, – kalbėjo vyriškis.
Myski kapinės – ne pagrindinės Kemerovo srities miesto kapinės ir šiame mieste gyvena tik 40 tūkst. žmonių. Tai reiškia, kad žuvusiųjų ir sunkiai sužalotų per Kremliaus agresiją Ukrainoje dabar yra beveik kiekvienoje rusų šeimoje, ypač provincijoje.
Apie rusų nuostolius užsiminė ir JAV valstybės sekretorius prieš išskrisdamas su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu į Jungtinę Karalystę.
„Žūva tūkstančiai žmonių, rusų nuostoliai. Manau, kad liepą jie prarado 20 tūkst. karių, o dar civilių kančios. Visoje Ukrainoje – dronų ir raketų antskrydžiai. Tai šalies sugriovimai, kuriems atstatyti prireiks visos kartos“, – tikino JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Kita vertus, M. Rubio užsiminė, kad nepaisant visų D. Trumpo pastangų susitarti dėl taikos gali ir nepavykti, nes V. Putinas liepia kariauti toliau.
„Jei kaip nors atsisakysime šio dalyko arba įvesime sankcijų Rusijai ir pasakysime – „pakaks“, tada neliks jokio žmogaus pasaulyje, kas galėtų tarpininkauti. Galbūt atsidursime tokiame taške. Tikimės, kad ne, nes tai labai žiaurus karas, ir prezidentas nori, kad jis baigtųsi“, – teigė M. Rubio.
Europos šalių nuomone, karo pabaigą paspartintų griežtesnės sankcijos Rusijos naftai, tačiau pagal paskutines žinias iš Briuselio naujausias devyniolikos sankcijų paketas Maskvai atidėtas ir neaišku, kada bus svarstomas. Tai gali būti susiję ir su prezidento D. Trumpo vizitu Jungtinėje Karalystėje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į V. Putino vizitą Aliaskoje, britų televizijai „Sky“ pasakė, kad V. Putinas supranta tik jėgos kalbą, todėl D. Trumpui reikėtų aiškiau apsispręsti dėl politikos Maskvos atžvilgiu.
„Manau, kad tai daug davė V. Putinui, ir manau, kad jei tai būtų buvęs trišalis susitikimas, būtume pasiekę kažkokių rezultatų, nes V. Putinas labai norėjo susitikti su Jungtinių Valstijų prezidentu D. Trumpu. Jis norėjo ištrūkti iš politinės izoliacijos ir, manau, už tai privalėjo sumokėti daugiau“, – teigė V. Zelenskis.
V. Zelenskio nuomone, kuo ilgiau taip tęsis, tuo geriau V. Putino režimas pasiruoš galimoms naujoms sankcijoms ir gali pabandyti vėl provokuoti NATO sąjungininkus, kaip buvo su rusų dronais, nuskridusiais iki Lenkijos.
Beje, pirmadienio vakarą premjeras D. Tuskas pranešė, kad virš Vyriausybės rezidencijos Varšuvoje buvo numuštas nedidelis bepilotis. Lenkų žiniasklaidos duomenimis policija sulaikė 21 metų ukrainietį ir 17 metų baltarusę.
