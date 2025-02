Į Ukrainą iš okupacijos pavyko grąžinti dar 15 vaikų

Tai „Telegram“ kanale pranešė iniciatyvos „Bring Kids Back UA“ operacijų direktorė, Prezidento biuro vadovo patarėja Darija Zarivna, rašo „Ukrinform“.

„Įgyvendinant Ukrainos prezidento iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ pavyko grąžinti 15 ukrainiečių vaikų, kurie buvo okupacijoje ir kurių šeimos patyrė persekiojimą ir spaudimą“, – pažymėjo D. Zarivna.

Anot pareigūnės, tarp išgelbėtųjų – šeima, kurios motina atsisakė gauti rusiškus dokumentus, todėl jai buvo grasinama, kad jos vaikai bus atimti, be to, ji buvo verčiama leisti juos į rusišką mokyklą. Trys 17-mečiai vaikinai, gavę šaukimus į Rusijos kariuomenę, pabėgo, o vieną iš jų okupantai netgi pagrobė ir prievarta pristatė į karinį komisariatą. Mažas berniukas darželyje patyrė skaudžias patyčias tik todėl, kad buvo ukrainietis, o per karą gimusiam kūdikiui rusai beveik pusantrų metų nesuteikė medicininės pagalbos, nes jo motina reikalavo ukrainietiškos pažymos. Dar du vaikai, netekę motinos, atsidūrė Rusijos prieglaudoje, kur buvo ruošiami įvaikinimui į rusų šeimas, pasakojo D. Zarivna.

„Ačiū „Save Ukraine“ už pagalbą organizuojant šią gelbėjimo misiją ir už tai, kad ukrainiečių vaikai pagaliau grįžo į savo šeimas. Mes nesustosime, kol visi Ukrainos vaikai bus namuose, saugūs, šalia tų, kurie juos myli“, – patikino Prezidento biuro vadovo patarėja.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, vasario 6 d. iš laikinai okupuoto Krymo pavyko grąžinti dar aštuonis neteisėtai išvežtus ukrainiečių vaikus.

Nuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios iki sausio pabaigos pavyko grąžinti 1 037 neteisėtai išvežtus ukrainiečių vaikus, iš jų daugiau nei 450 – pernai.

Pasak Kovos su dezinformacija centro vadovo Andrijaus Kovalenkos, su vaikais laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose dirba Rusijos specialiųjų tarnybų atstovai.