 Honkonge paskelbtas trijų dienų gedulas

Honkonge paskelbtas trijų dienų gedulas

2025-11-29 23:52
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Honkonge prasidėjo trijų dienų gedulas, skirtas pagerbti pragaištingo gaisro aukas.

Honkonge paskelbtas trijų dienų gedulas
Honkonge paskelbtas trijų dienų gedulas / EPA-ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

 Šeštadienio rytą 7,5 mln. gyventojų turinčio specialiojo administracinio regiono vyriausybės vadovas Johnas Lee ir kiti aukšti pareigūnai žuvusiųjų atminimą pagerbė trimis tylos minutėmis. Iki pirmadienio imtinai visos vėliavos prie vyriausybinių pastatų bus nuleisto iki pusės stiebo.

Trečiadienį gyvenamajame komplekse „Wang Fuk Court“ Tai Po rajone kilo didelis gaisras, liepsnos apėmė iš karto kelis pastatus. Dabartiniais duomenimis, žuvo 128 žmonės. Tačiau, anot institucijų, dar apie 200 asmenų laikomi dingusiais – vadinasi, aukų skaičius gali smarkiai išaugti.

Ugniagesiai gaisrą jau užgesino ir nutraukė galimų gyvųjų paiešką. Dabar mėginama apanglėjusiuose butuose rasti ir identifikuoti žuvusiuosius.

Dėl gaisro suimta 11 asmenų, įskaitant kelis vienos statybų bendrovės darbuotojus.

 

 

Šiame straipsnyje:
Honkongas
gaisro aukos
trijų dienų gedulas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų