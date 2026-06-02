 „Hezbollah“ atstovas: kovotojų grupuotė nesutiks su dalinėmis paliaubomis su Izraeliu

„Hezbollah“ atstovas: kovotojų grupuotė nesutiks su dalinėmis paliaubomis su Izraeliu

2026-06-02 22:04
BNS inf.

„Hezbollah“ nesutiks su dalinėmis paliaubomis su Izraeliu, antradienį pareiškė Irano remiamos kovotojų grupuotės aukšto rango pareigūnas, atsisakydamas nutraukti atakas prieš Šiaurės Izraelį mainais į tai, kad žydų valstybė nesmogtų Beiruto pietiniams priemiesčiams.

<span>„Hezbollah“ atstovas: kovotojų grupuotė nesutiks su dalinėmis paliaubomis su Izraeliu</span>
„Hezbollah“ atstovas: kovotojų grupuotė nesutiks su dalinėmis paliaubomis su Izraeliu / Marwan Naamani / dpa/picture-alliance nuotr.

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„Mes nesutiksime su dalinėmis paliaubomis“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame rašytiniame pareiškime pabrėžė Mahmudas Qomati (Mahmudas Komatis) ir pridūrė, kad „sionistinis priešas turėtų žinoti, jog bet kokia agresija prieš priemiesčius gali išprovokuoti didesnį ir stipresnį (grupuotės) atsaką“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vėlai pirmadienį pareiškė, jog Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sutiko atšaukti karinį reidą Beirute, o „Hezbollah“ esą sutiko, kad „visi šaudymai liausis“.

B. Netanyahu vėlai pirmadienį teigė D. Trumpui pasakęs, „jog jei „Hezbollah“ nenustos pulti mūsų miestų ir mūsų piliečių, Izraelis smogs teroristų taikiniams Beirute“.

Tuo metu Libano ambasada JAV pirmadienį paskelbė, kad „Hezbollah“ priėmė JAV pasiūlymą dėl „abipusio išpuolių nutraukimo“.

Šiame straipsnyje:
Hezbollah
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Izraelis

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