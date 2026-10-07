Grėsmingi gyventojų pranešimai: netoli oro uosto pastebėtas pavojingas gyvūnas

Išsigandę vietos gyventojai teigė matę pumą netoli Miuncheno oro uosto, rašo „The Sun“.
Pranešama, kad medžiotojas plėšrūną pastebėjo antradienio vakarą.
Pasak Vokietijos laikraščio „Bild“, pareigūnai turi „patikimą“ šio gyvūno nuotrauką.
„Remiantis pirminiais ekspertų vertinimais, tai gali būti puma“, – teigė Erdingo rajono administracija ir „Facebook“ paskelbtame įraše įspėjo gyventojus būti atsargiems.
Bėgantis gyvūnas buvo pastebėtas Notzingermoos gamtos rezervate, esančiame vos už kelių kilometrų nuo Miuncheno oro uosto.
Iš kur atsirado puma, nežinoma, rajone cirkų taip pat nėra.
Puma yra katinių šeimos genties plėšrus žinduolis. Gyvūnas minta kiškiažvėriais, tapyrais, guanakais, graužikais, paukščiais. Kartais užpuola naminius gyvūnus, gali persekioti žmones.
Naujausi komentarai