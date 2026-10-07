 Grėsmingi gyventojų pranešimai: netoli oro uosto pastebėtas pavojingas gyvūnas

Grėsmingi gyventojų pranešimai: netoli oro uosto pastebėtas pavojingas gyvūnas

Pradėta didelė paieškos operacija
2026-10-07 17:26 kauno.diena.lt inf.

Vieno Vokietijos oro uosto prieigose – sujudimas. Čia, pranešama, pastebėtas pavojingas gyvūnas, tad pradėta didelė paieškos operacija.

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<span>Grėsmingi gyventojų pranešimai: netoli oro uosto pastebėtas pavojingas gyvūnas</span>
Grėsmingi gyventojų pranešimai: netoli oro uosto pastebėtas pavojingas gyvūnas / Asociatyvi Scanpix, Magnific.com nuotr.

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Išsigandę vietos gyventojai teigė matę pumą netoli Miuncheno oro uosto, rašo „The Sun“.

Pranešama, kad medžiotojas plėšrūną pastebėjo antradienio vakarą.

Pasak Vokietijos laikraščio „Bild“, pareigūnai turi „patikimą“ šio gyvūno nuotrauką.

„Remiantis pirminiais ekspertų vertinimais, tai gali būti puma“, – teigė Erdingo rajono administracija ir „Facebook“ paskelbtame įraše įspėjo gyventojus būti atsargiems.

Bėgantis gyvūnas buvo pastebėtas Notzingermoos gamtos rezervate, esančiame vos už kelių kilometrų nuo Miuncheno oro uosto.

Iš kur atsirado puma, nežinoma, rajone cirkų taip pat nėra.

Puma yra katinių šeimos genties plėšrus žinduolis. Gyvūnas minta kiškiažvėriais, tapyrais, guanakais, graužikais, paukščiais. Kartais užpuola naminius gyvūnus, gali persekioti žmones.

Šiame straipsnyje:
Miuncheno oro uostas
Vokietija
Puma
pavojingas gyvūnas

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