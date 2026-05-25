 Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą

Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą

2026-05-25 16:59
BNS inf.

Rusija pirmadienį įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos „sprendimų priėmimo centrus“.

<span>Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą</span>
Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą / Scanpix nuotr.

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„Smūgiai bus nukreipti tiek į sprendimų priėmimo centrus, tiek į vadovavimo punktus (...) Įspėjame užsienio piliečius, įskaitant diplomatinių atstovybių ir tarptautinių organizacijų personalą, kuo greičiau palikti miestą“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
smūgiai kyjivui
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