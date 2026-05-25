„Smūgiai bus nukreipti tiek į sprendimų priėmimo centrus, tiek į vadovavimo punktus (...) Įspėjame užsienio piliečius, įskaitant diplomatinių atstovybių ir tarptautinių organizacijų personalą, kuo greičiau palikti miestą“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą
2026-05-25 16:59
Rusija pirmadienį įspėjo užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos „sprendimų priėmimo centrus“.
Grasindama naujais smūgiais Rusija ragina užsieniečius palikti Kyjivą / Scanpix nuotr.