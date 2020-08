Graikijoje per parą nustatyta 170 užsikrėtimo koronavirusu atvejų

Tai pirmadienį pranešė šalies Sveikatos apsaugos ministerija.



„Bendras užsikrėtusiųjų skaičius išaugo iki 8 819. Per parą jis padidėjo 170, iš jų 27 atvejai užfiksuoti pasienio punktuose. Pastarąją parą niekas nemirė, todėl koronaviruso aukų skaičius šalyje (nuo pandemijos pradžios) per 24 valandas nepasikeitė – iki šiol užfiksuotos 242 mirtys. Vidutinis mirusiųjų amžius – 77 metai“, - sakoma pranešime.



Nuo liepos pabaigos Graikijoje vis didėja užsikrėtimo Covid-19 atvejų skaičius. Per pastarąsias 26 dienas šalyje iš viso nustatyta 4 630 infekcijos atvejų, t. y. daugiau kaip pusė visų užsikrėtimo atvejų nuo pandemijos pradžios.



Pasak specialistų, vis dažniau infekcija perduodama diskotekose, per masinius renginius, kurių dalyviai renkasi didelėmis grupėmis ir nedėvi apsauginių kaukių.



Kaip pranešė žurnalistams Graikijos sveikatos apsaugos ministras Vasilis Kikilias, šalyje vidutinis užsikrėtusiųjų amžius sumažėjo iki 36 metų.