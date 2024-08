Gazos Ruože tęsiasi mūšiai

Tęsiantis pastangoms dėl ugnies nutraukimo, Gazos Ruože toliau vyksta mūšiai. Izraelio pajėgos praneša nuo ketvirtadienio artimose kovose nukovusios dešimtis priešininkų. Per mūšius Chan Junise palestiniečių teritorijos pietuose ir Deir al Balaho vietovėje toliau į šiaurę, be to, sunaikinta teroristų infrastruktūra.