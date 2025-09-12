Floridoje prasidėjo vyro, mėginusio nužudyti Donaldą Trumpą golfo aikštyne, teismas

Neįprasta tai, kad 59 metų kaltinamasis Ryanas Routhas Floridoje vykstančiame teismo procese, kuris turėtų trukti 2-4 savaites, neturi advokato.
Pasak JAV žiniasklaidos, praėjus kelioms minutėms po įžanginės kalbos teisėja Aileen Cannon nutraukė R. Routhą, pradėjusį kalbėti apie žmonijos istoriją ir konfliktus visame pasaulyje.
R. Routhas toliau kalbėjo apie dalykus, neturinčius nieko bendra su jo byla, todėl teisėja pasakė, kad įžanginiai pareiškimai baigti, ir paprašė kaltintojų pakviesti pirmąjį liudytoją.
Teisinio išsilavinimo neturintis Havajų gyventojas kaltinamas pasikėsinimu nužudyti kandidatą į prezidentus, federalinio pareigūno užpuolimu ir nusikaltimais, susijusiais su šaunamaisiais ginklais. Jei jis bus pripažintas kaltu, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
R. Routhas buvo suimtas rugsėjo 15 d., kai slaptosios tarnybos agentas pamatė šautuvo vamzdį, kyšantį iš krūmų šalia Vest Palm Byčo golfo aikštyno, kuriame D. Trumpas žaidė artėjant lapkričio rinkimams, teritorijos.
Agentas pradėjo šaudyti, o R. Routhas, kuris greičiausiai pabėgo automobiliu, netrukus buvo suimtas.
Šis incidentas įvyko po 2024 m. liepos 13 dieną surengto pasikėsinimo nužudyti D. Trumpą, kai per mitingą Thomas Matthew Crooksas paleido kelis šūvius. Vienas iš jų pataikė D. Trumpui į dešinę ausį.
R. Routho veiksmų motyvai tebėra neaiškūs. Jis teigė 2016 m. rinkimuose balsavęs už D. Trumpą, tačiau nuo to laiko yra paskelbęs pareiškimų prieš jį, be kita ko, neseniai teismui pateiktame pareiškime pavadino jį „babuinu“ ir „idiotu“.
Jį yra apsėdusios įkyrios mintys apie Rusijos karą Ukrainoje ir, kaip pranešama, keliavo į Kyjivą bandydamas prisijungti prie užsienio savanorių dalinių, tačiau buvo nepriimtas dėl amžiaus ir patirties stokos.
