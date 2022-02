Filmavimo aikštelėje nušautos operatorės šeima padavė į teismą A. Baldwiną

A. Baldwinas 2021 metų spalio 21 dieną per juostos „Rust“ filmavimą Naujosios Meksikos valstijoje tikriausiai netyčia rekvizito ginklu nušovė 42 metų operatorę ir sužeidė režisierių Joelą Souzą.

Revolveris buvo užtaisytas mažiausiai viena tikra kulka. Kaip tai galėjo atsitikti, kol kas neaišku. A. Baldwinas buvo ne tik pagrindinio vaidmens atlikėjas, bet ir vienas filmo prodiuserių.

Advokatas antradienį sakė, kad filmavimo aikštelėje buvo ignoruojama „mažiausiai 15 sektoriaus standartų“. Be kita ko, vietoj neveikiančio ginklo ar muliažo buvo naudojamas tikras ginklas. Be to, šūvio metu nebuvo užtektinai kvalifikuotų darbuotojų, trūko apsaugos priemonių filmavimo komandai. B. Panishas taip pat kaltino A. Baldwiną „atsisakius“ iš anksto parepetuoti revolverio ištraukimą.

Ieškinys pateiktas teismui Naujojoje Meksikoje, kur ir įvyko incidentas.