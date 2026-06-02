 EŽTT pasmerkė Serbiją dėl uždrausto protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą

EŽTT pasmerkė Serbiją dėl uždrausto protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą

2026-06-02 19:14
BNS inf.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) antradienį pasmerkė Serbijos vyriausybę, prieš dešimtmetį uždraudusią protestą prieš Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) vizitą.

<span>EŽTT pasmerkė Serbiją dėl uždrausto protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą</span>
EŽTT pasmerkė Serbiją dėl uždrausto protesto prieš Kinijos prezidentą Xi Jinpingą / AP nuotr.

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Serbijos ir Kinijos draugystės asociacija FDH kreipėsi į Strasbūro teismą po to, kai 2016 metais jai buvo užkirstas kelias surengti demonstraciją, skirtą palaikyti dvasinį judėjimą „Falun Gong“, kuris Kinijoje yra uždraustas.

Demonstracija buvo uždrausta motyvuojant grėsme viešajai tvarkai, tačiau teismo sprendime teigiama, kad šis motyvas buvo spekuliacinis ir Serbija pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 11 straipsnį dėl saviraiškos laisvės.

Xi Jinpingo vizitas į Serbiją 2016 metais buvo pirmasis Kinijos lyderio apsilankymas per daugiau nei tris dešimtmečius vienoje artimiausių Kinijos sąjungininkių Europoje.

Xi Jinpingas šalyje vėl lankėsi 2024-aisiais, o Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius praėjusią savaitę vyko į Pekiną.

„Falun Gong“ Kinijoje yra uždraustas nuo 1999 metų už protestų prieš valdančiąją Komunistų partiją organizavimą.

Šiame straipsnyje:
EŽTT
Serbija
protestas
Kinijos prezidentas
Xi Jinpingas
Europos žmogaus teisių teismas

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