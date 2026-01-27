 Europolas: kokainas į Europą gabenamas ir povandeniniais laivais

Europolas: kokainas į Europą gabenamas ir povandeniniais laivais

2026-01-27 12:57
Jūras Barauskas (ELTA)

Europos policijos tarnybos (Europolo) antradienį paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad kokaino kontrabanda į Europą gabenama naujais maršrutais ir būna beveik idealiai užmaskuojama.

Europolas: kokainas į Europą gabenamas ir povandeniniais laivais
Europolas: kokainas į Europą gabenamas ir povandeniniais laivais / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tarptautinės narkotikų gaujos perėjo prie naujų metodų, teigiama Hagoje įsikūrusioje Europos policijos agentūros ataskaitoje. Jos naudoja aukštąsias technologijas, pusiau povandeninius laivus, greitaeigius katerius, dronus, įrengdamos įmantrias slėptuves bei atviroje jūroje perkraudamos krovinius.

„Kokaino kontrabanda į Europą pasiekė beprecedentį lygį, mat Lotynų Amerikoje pagaminami dideli jo kiekiai, o paklausa ES vis didėja“, – teigiama Europolo ataskaitoje.

Tačiau, kaip teigiama pranešime, didžiuosius jūrų uostus, tokius kaip Antverpenas ar Roterdamas, gaujos renkasi rečiau.

Beveik ideali maskuotė

Europolo ekspertai atkreipia dėmesį, kad kokainas slepiamas pramonės įrangoje, mašinose ar net po vandeniu, pritvirtinant jo pakuotes prie laivo korpuso.

Gaujos taip pat slepia narkotikus maisto produktuose, plastiko ar tekstilės gaminiuose, naudodamos „nešiklius“. Europolas tai vadina beveik idealia maskuote. „Šie metodai labai apsunkina galimybes aptikti (narkotikus) naudojant skenerius, šunis ir kriminalistines priemones“, – paaiškina ekspertai.

Tarptautinės gaujos taip pat naudoja tokias technologijas kaip šifruotos ryšių sistemos, autonominiai laivai ir dronai. Jos tikisi, kad taip joms pavyks išvengti tyrėjų.

Naujas maršrutas – per Vakarų Afriką

Europolas nurodo, kad nusikaltėlių gaujos vis dažniau atviroje jūroje perkrauna savo nelegalias prekes į kitą laivą, kuris po to plaukia Vakarų Afrikos link.

Iš ten kokainas gabenamas tiesiai į Europos žemyną arba Kanarų salas. Greitaeigiais laivais narkotikai pasiekia Andalūzijos pakrantę, o po to – visą Europos Sąjungą.

Europolo vadovė Catherine De Bolle pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo būtinybę. „Žinome, kad šios grupuotės naudoja vis įvairesnius metodus, mažesnius laivus, jūroje perkrauna krovinius ir įrengia gudrias slėptuves, kad jų nieks neaptiktų“, – paaiškino ji.

Šiame straipsnyje:
Europa
kokainas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų