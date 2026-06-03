Estijos kariuomenė: dronai šalies teritorijos nepasiekė

Apie tai praneša estų transliuotojas ERR.
Remiantis 4 val. 37 min. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbtu įspėjimu, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Veru apskrityse.
6 val. 4 min. vietos (ir Lietuvos) laiku Gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi.
Tačiau vėliau trečiadienio rytą EDF transliuotojui ERR nurodė, kad nors buvo nustatyta „potenciali grėsmė“, jokie dronai į Estijos oro erdvę neįskrido.
„Siekiant informuoti gyventojus, taip pat buvo išsiųstas įspėjamasis pranešimas. Tikrinant grėsmę, jokios oro grėsmės nenustatyta, todėl taip pat buvo paskelbtas pranešimas apie oro grėsmės pabaigą“, – sakė Generalinio štabo spaudos skyriaus atstovė Liis Vaksmann.
Siekiant nustatyti, ar kokie nors dronai pasiekė Estijos teritoriją, buvo pasitelkti EDF padaliniai sausumoje ir Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys sąjungininkų junginiai.
Taip pat skubiai pakilo naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus pašalinti grėsmę.
Naktį į trečiadienį Ukraina atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą Rusijos Leningrado srityje, po Maskvos smūgių Ukrainai, per kuriuos žuvo 23 žmonės.
Antradienio rytą galimos oro grėsmės pranešimas taip pat buvo paskelbtas Latvijoje, pranešė visuomeninis transliuotojas LSM.
(be temos)
(be temos)