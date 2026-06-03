 Estijoje ir Latvijoje – įspėjimai dėl dronų

Estijoje ir Latvijoje – įspėjimai dėl dronų

2026-06-03 07:03
BNS inf.

Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Latvijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės Alūksnės savivaldybėje.

<span>Estijoje ir Latvijoje – įspėjimai dėl dronų</span>
Estijoje ir Latvijoje – įspėjimai dėl dronų / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Remiantis 4.37 val. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbtu įspėjimu, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Veru apskrityse.

„Jei pamatysite droną, pasislėpkite ir skambinkite telefonu 112“, – rašoma įspėjime.

6.04 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi.

Latvijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės Alūksnės savivaldybėje

Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei.

Apie tai pranešė portalas LSM.

Trečiadienį 4.59  val. Alūksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų.

Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai.

Apie 6.20 val. gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvei baigėsi.

Šiame straipsnyje:
įspėjimas
įspėjimas dėl dronų
Latvija
Estija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Čia ir arkliui
kad tas ukrų benderofcų pajacas zielionka su savo šutve labai prašo pas Rusijos prezidentą Vladimirą PUTINĄ " Orešniko "
2
-1
Nesuprantu
Už ką turi Latvijos ir Estijos žmonės kentėti per tą pusmetrinį klouną zielia, greičiau RUSIJOS PREZIDENTAS VLADIMIRAS PUTINAS pabaigtų su ta chacholų chunta ir tuo pajacu zielionka
1
-2
galvoju
uz komentara kuris prie kara tai tuoj i teisma atvesdinsit.... demokratija...laisve....aferistu... abonementas...prievole...ble...35m kaip komunisma nustojom stayt bet komunistai uz valstybes vairo...vairoja...
1
0
Visi komentarai (9)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų