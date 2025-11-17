Diversija Lenkijoje: taikytasi į keleivinį traukinį?

„Labai tikėtina, kad sprogimo netoli Mikos kaimo tikslas buvo susprogdinti iš Varšuvos į Debliną vykusį traukinį, – apsilankęs incidento vietoje sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. – Laimei, tragedija neįvyko, tačiau reikalas labai rimtas“.
Prieš tai D. Tuskas tinkle „X“ pranešė, kad geležinkelio linijoje, jungiančioje sostinę Varšuvą į Liubliną šalies rytuose, sprogstamasis užtaisas sunaikino bėgius. Toliau į rytus Liublino kryptimi tame pačiame ruože pastebėtas dar vienas apgadinimas. Prokuratūra ir žvalgyba pradėjo tyrimą.
Sekmadienio rytą iš Deblino (Liublino vaivadija) į Varšuvą vykusio traukinio mašinistas prie Mikos kaimo pamatė smarkiai apgadintus bėgius. Jis apie tai pranešė dispečerinei, kuri šioje atkarpoje laikinai sustabdė traukinių eismą. Nei keleiviai, nei traukinio personalas nenukentėjo, pranešė agentūra PAP. MIka yra už daugiau kaip 100 km į pietryčius nuo Varšuvos.
ES ir NATO šalyje Lenkijoje, kuri yra viena artimiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių sąjungininkių, baiminamasi Rusijos sabotažo aktų. Pirmiausiai geležinkelio tinklas laikomas galimu taikiniu, nes daug karinio transporto į Ukrainą vyksta per Lenkiją. Dabar paveikta linija veda į pasienio vietovę Dorohuską, o iš ten toliau į Ukrainą.
Lenkijos vyriausybė pernai dėl didelio gaisro prekybos centre Varšuvoje apkaltino Rusijos slaptąsias tarnybas. Spalį, be to, buvo suimti aštuoni asmenys, įtariami planavę sabotažo aktus ir vykdę šnipinėjimą.
Naujausi komentarai