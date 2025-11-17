 Diversija Lenkijoje: taikytasi į keleivinį traukinį?

Diversija Lenkijoje: taikytasi į keleivinį traukinį?

2025-11-17 13:46
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Išpuolis prieš geležinkelį Lenkijoje, vyriausybės duomenimis, galėjo būti nukreiptas prieš traukinį.

Diversija Lenkijoje: taikytasi į keleivinį traukinį?
Diversija Lenkijoje: taikytasi į keleivinį traukinį? / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Labai tikėtina, kad sprogimo netoli Mikos kaimo tikslas buvo susprogdinti iš Varšuvos į Debliną vykusį traukinį, – apsilankęs incidento vietoje sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. – Laimei, tragedija neįvyko, tačiau reikalas labai rimtas“.

Prieš tai D. Tuskas tinkle „X“ pranešė, kad geležinkelio linijoje, jungiančioje sostinę Varšuvą į Liubliną šalies rytuose, sprogstamasis užtaisas sunaikino bėgius. Toliau į rytus Liublino kryptimi tame pačiame ruože pastebėtas dar vienas apgadinimas. Prokuratūra ir žvalgyba pradėjo tyrimą.

Sekmadienio rytą iš Deblino (Liublino vaivadija) į Varšuvą vykusio traukinio mašinistas prie Mikos kaimo pamatė smarkiai apgadintus bėgius. Jis apie tai pranešė dispečerinei, kuri šioje atkarpoje laikinai sustabdė traukinių eismą. Nei keleiviai, nei traukinio personalas nenukentėjo, pranešė agentūra PAP. MIka yra už daugiau kaip 100 km į pietryčius nuo Varšuvos.

ES ir NATO šalyje Lenkijoje, kuri yra viena artimiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių sąjungininkių, baiminamasi Rusijos sabotažo aktų. Pirmiausiai geležinkelio tinklas laikomas galimu taikiniu, nes daug karinio transporto į Ukrainą vyksta per Lenkiją. Dabar paveikta linija veda į pasienio vietovę Dorohuską, o  iš ten toliau į Ukrainą.

Lenkijos vyriausybė pernai dėl didelio gaisro prekybos centre Varšuvoje apkaltino Rusijos slaptąsias tarnybas. Spalį, be to, buvo suimti aštuoni asmenys, įtariami planavę sabotažo aktus ir vykdę šnipinėjimą.

Soc. tinklų nuotr.
Šiame straipsnyje:
Lenkija
diversija
sugadintas geležinkelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų