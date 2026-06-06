Dėl studento nužudymo JK – JAV viceprezidento Vance'o pasipiktinimas

„Henry Nowakas (Henris Novakas) mirė taip pat, kaip miršta civilizacija: paliktas likimo valiai, surakintas antrankiais pareigūnų, kurie juo nei pasitikėjo, nei rūpinosi, ir apkaltintas neapykantos nusikaltimais, kurių nepadarė“, – socialiniame tinkle „X“ rašė J. D. Vance'as.
„Jo nužudymas yra tiek pat tragiškas, kiek ir keliantis įniršį“, – pareiškė jis.
Aštuoniolikmečio H. Nowako byla, kai praėjusių metų gruodį pietiniame Sautamptono mieste Vickrumo Digwos (Vikrumo Digvos) subadytas ir mirštantis jaunuolis policijos buvo surakintas antrankiais, JK tapo itin politizuota.
23 metų V. Digwa melavo ir policijai teigė, kad pats yra auka, o H. Nowakas jį įžeidinėjo rasiniu pagrindu.
Dabar į šią situaciją vis aktyviau kišasi prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija, o J. D. Vance'as, ilgametis Europos migracijos politikos kritikas, tapo aukščiausio rango JAV pareigūnu, pakomentavusiu šį nužudymą.
„Šiandien jis vis dar turėtų būti gyvas, ir taip būtų, jei pastarosios kelios Europos elito kartos būtų atsilaikiusios prieš savigraužos politiką ir masinę migrantų invaziją, iš kurių daugelis niekina Vakarus ir juos mylinčius žmones“, – pridūrė J. D. Vance'as.
„Henry buvo toli gražu ne pirmasis, taip beprasmiškai netekęs gyvybės, ir bijau, kad jis nebus paskutinis“, – kalbėjo jis.
JAV valstybės departamentas ketvirtadienį išplatintame pareiškime apkaltino JK taikant „dvigubus standartus policijos veikloje“.
Technologijų magnatas Elonas Muskas (Ilonas Maskas), milijardierius „X“ savininkas, šioje platformoje taip pat ne kartą skelbė įrašus apie policijos reakciją į subadymą.
JK premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) ketvirtadienį apkaltino E. Muską bandymu „kurstyti nesantaiką“ jo šalyje.
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(be temos)
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