Dėl stipraus vėjo Grenlandijos sostinė buvo paskendusi tamsoje

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pastebėjo, kad Nūkas, kuriame gyvena apie 20 tūkst. žmonių ir kuris daugiausia aprūpinamas hidroelektrinės energija, be šviesos liko šeštadienį apie 22 val. 30 min. vietos (sekmadienį 2 val. 30 min. Lietuvos) laiku.
Bendrovė „Nukissiorfiit“ socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, kad dėl audros sutriko energijos perdavimas, todėl buvo bandoma atkurti tiekimą pasitelkiant atsarginę elektrinę.
„Visas miestas vėl turi elektrą, vandenį ir šildymą“, – ankstyvą sekmadienio rytą „Facebook“ tinkle parašė „Nukissiorfiit“.
Taip pat sutriko interneto ryšys: stebėsenos organizacija „NetBlocks“ pranešė apie reikšmingą prisijungimų skaičiaus sumažėjimą Grenlandijoje, o didelis poveikis padarytas sostinei Nūkui.
Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Grenlandijos vyriausybė paskelbė brošiūrą su patarimais gyventojams dėl pasirengimo krizėms, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ne kartą grasinus jėga užimti salą.
D. Trumpas nuo šių planų atsitraukė trečiadienį po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) pareiškęs, kad jie pasiekė preliminarų susitarimą dėl šios Danijos autonominės teritorijos.
